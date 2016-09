2 - 4 września

Piłka nożna

* I liga: Wisła Puławy – Stomil Olsztyn, w sobotę o godz. 18 na stadionie MOSiR przy ul. Hauke-Bossaka w Puławach.

* III liga, sobota: Podlasie Biała Podlaska – Motor Lublin (16) * Avia Świdnik – Orlęta Radzyń Podlaski (17).

* IV liga, sobota: Tomasovia Tomaszów Lubelski – Polesie Kock (12) * POM Iskra Piotrowice – Chełmianka (13) * Łada 1945 Biłgoraj – Górnik II Łęczna (16) * Stal Kraśnik – Unia Hrubieszów (17). Niedziela: Powiślak Końskowola – Victoria Żmudź (16) * Włodawianka – Hetman Zamość (16) * LKS Milanów – Kryształ Werbkowice (16) * Lewart Lubartów – Lublinianka (16) * Lutnia Piszczac – Kłos Chełm (17).

* Bialska klasa okręgowa (wszystkie mecze w niedzielę): Kujawiak Stanin – ŁKS Łazy (15) * Bizon Jeleniec – Orlęta Łuków (15) * Orzeł Czemierniki – Dąb Dębowa Kłoda (15) * Dwernicki Stoczek Łukowski – Niwa Łomazy (15) * Sokół Adamów – Grom Kąkolewnica (15) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Tytan Wisznice (15) * Unia Żabików – LZS Dobryń (17).

* Chełmska klasa okręgowa, sobota: Sparta Rejowiec Fabryczny – Brat Siennica Nadolna (13) * Eko Różanka – Start Krasnystaw (15) * Tatran Kraśniczyn – Granica Dorohusk (17). Niedziela: Vitrum Wola Uhruska – Ruch Izbica (15) * Frassati Fajsławice – Ogniwo Wierzbica (15) * Spółdzielca Siedliszcze – Hetman Żółkiewka (15) * Unia Białopole – Unia Rejowiec (16).

Lubelska klasa okręgowa, sobota: Sygnał Lublin – Unia Wilkołaz (11) * Piaskovia Piaski – Granit Bychawa (12) * Stok Zakrzówek – GKS Niemce (17). Niedziela: Perła Borzechów – Janowianka Janów Lubelski (14.30) * Tur Milejów – KS Góra Puławska (16) * Stal Poniatowa – Wisła II Puławy (16.30) * Orion Niedrzwica Duża – Płomień Trzydnik Duży (17) * Opolanin Opole Lubelskie – MKS Ryki (17).

* Zamojska klasa okręgowa, sobota (oba mecze o godz. 16): Igros Krasnobród – Sparta Wożuczyn * Olimpia Miączyn – Cosmos Józefów. Niedziela: Grom Różaniec – Roztocze Szczebrzeszyn (16) * Potok Sitno – Omega Stary Zamość (16) * Olender Sól – Włókniarz Frampol (17) * Orion Dereźnia – Pogoń 96 Łaszczówka (17) * Huczwa Tyszowce – Sokół Zwierzyniec (17) * Victoria Łukowa/Chmielek – Korona Łaszczów (17).

Koszykówka

* Rozgrywki LNBA, mecz finałowy: Alpaca-Alfachem – Kaddi, w sobotę o godz. 14 w hali Akademickiego Ośrodka Sportowego przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie.

Nordic Walking

* Puchar Lubelszczyzny w Nordic Walking, w sobotę od godz. 8 w Ośrodku Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie.

Motocross

* V runda Międzynarodowych Mistrzostw Lubelszczyzny, w niedzielę od godz. 10 na torze w miejscowości Chełm-Żółtańce.

Lekkoatletyka

* VII Mityng LOZLA i III Rzut Ligi Młodzików, w niedzielę od godz. 14 na stadionie OSiR przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu.

Szachy

* Turnieje cykliczne „Szach Królowi – 2016 o puchar prezydenta miasta Lublin”, w niedzielę od godz. 10 (potwierdzenie obecności do 9.45). W świetlicy klubowej przy al. Piłsudskiego 22 w Lublinie. Pierwszy turniej zostanie rozegrany w kategorii open, drugi dla młodych talentów do lat 14. Więcej szczegółów na stronie internetowej szachy.lublin.pl.

Żużel

* Mecz Polska – Dania: w piątek o godz. 20 na stadionie MOSiR przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

MOSIR PARCZEW ZAPRASZA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie organizuje 10 września na kortach MOSiR przy al. Jana Pawła II 1 Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego w kategorii Open. Zapisy telefonicznie 83 3551251 lub bezpośrednio przed zawodami do godziny 9 w biurze zawodów. Wpisowe wynosi 10 zł od uczestnika. Najlepszych czterech zawodników otrzyma pamiątkowe patery. Start imprezy zaplanowano na godz. 9.