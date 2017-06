Starostwo użyło zdjęć bez zgody autora. Odszkodowanie i przeprosiny

Na mocy podpisanej ugody, Starostwo Powiatowe w Świdniku przeprosi Tadeusza Chwałczyka, emerytowanego dziennikarza, za bezprawne użycie zdjęć, których jest autorem. Powiat zrobi to, mimo że sąd tego nie nakazał.

– Ugoda ma to do siebie, że każda ze stron zgadza się na pewne ustępstwa – mówi Tadeusz Chwałczyk. – Mnie zależało przede wszystkim na przeprosinach, które mają ukazać się w pięciu tytułach. Zrezygnowałem z przeprosin w radiu i telewizji.

– Podpisanie ugody wynika z szacunku do pana redaktora Chwałczyka i jego dorobku – komentuje Jakub Osina, członek Zarządu Powiatu w Świdniku. – Sprawa dotyczy decyzji poprzednich władz powiatu, ale jest ciągłość władzy. My to szanujemy. Wydaje nam się, że lepiej tę sprawę zamknąć i nie narażać powiatu na dodatkowe koszty związane z dalszym postępowaniem sądowym.

Sprawa dotyczy zdjęć generała Tadeusza Góry i innych materiałów wykorzystanych w folderze wydanym przez Starostwo Powiatowe w Świdniku pt. „Świdnickie tradycje lotnicze” oraz zamieszczone na stronie internetowej powiatu. Tadeusz Chwałczyk natknął się na nie przypadkiem. Starostwo zaś nie miało pewności, czy materiały są chronione prawem autorskim.

W 2012 roku ruszył proces. Chwałczyk domagał się 26 tys. zł odszkodowania i 10 tys. zadośćuczynienia. Żądał też przeprosin w mediach. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że 8 zdjęć jest chronionych prawem i zasądził byłemu dziennikarzowi 2 tys. zł zadośćuczynienia. Od tego wyroku Chwałczyk się odwołał. We wrześniu ub. r. Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał wyrok, oddalając w większości apelację świdniczanina. Zgodnie z wyrokiem Chwałczyk miał otrzymać od starostwa odszkodowanie za 12 zdjęć podlegających ochronie autorskiej – w kwocie 4,8 tys. zł plus odsetki liczone od dnia 17 września 2012 r. Nie było jednak mowy o przeprosinach, ze względu na zbyt ogólny charakter oświadczenia.

Tadeusz Chwałczyk złożył wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego. – Jeśli ukażą się przeprosimy, mój adwokat wycofa ten wniosek z sądu – dodaje Chwałczyk.

Przeprosimy mają ukazać się w gazetach w tym tygodniu.

Tymczasem Tadeusz Chwałczyk wydał kolejną swoją książkę o tematyce lotniczej pt. „Siadanie z wiatrem i inne opowiadania”. – W książce jest kilkanaście opowiadań, w których motywem przewodnim jest wiatr – mówi Chwałczyk. – Co najmniej połowa z nich jest poświęcona naszemu regionowi.

Wydawnictwo będzie można kupić m.in. od przyszłego tygodnia w księgarni Libro w Świdniku. – W sobotę będę podpisywać książkę podczas lotniczej imprezy w Depułtyczach – zapowiada Chwałczyk.

Gotowa do publikacji jest też kolejna książka dziennikarza – „Leksykon lotników Lubelszczyzny” z 500 biogramami i fotografiami.