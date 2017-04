Świdnik: Miejska kultura idzie na zakupy

MOK otrzymał 315 tys. zł dofinansowania z programu „Infrastruktura domów kultury”.

– Świdnicki MOK złożył dokument „Nasze siedmiomilowe buty”. – Nazwa wzięła się stąd, że obejmuje siedem obszarów infrastrukturalnych, które zostaną wzmocnione w Centrum Kultury, chodzi zwłaszcza o salę kameralną. Projekt został bardzo wysoko oceniony – podkreśla Adam Żurek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Chodzi o zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności w zakresie animacji i edukacji kulturalnej. W ramach programu MOK planuje kupić sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i projekcyjny, scenę modułową, która posłuży m.in. do organizacji imprez plenerowych. – Do tej pory kiedy organizowaliśmy koncerty wewnętrzne – chórów czy młodych wykonawców wynajmowaliśmy scenę – mówi dyrektor MOK w Świdniku. – Scena modułowa pozwoli też na organizację niewielkich eventów.

Na liście zakupów jest też elektryczny fortepian, samochód dostawczy i wyposażenie garderoby.

– Środki własne niezbędne do udziału w projekcie zapewniło miasto Świdnik – dodaje Waldemar Jakson burmistrz Świdnika. – Zaledwie kilka lat temu udało nam się wybudować nowoczesne Centrum Kultury, jego doposażenie, dzięki otrzymanym środkom z programu, pozwoli nam maksymalnie wykorzystać potencjał miejsca i ludzi.

Nowy sprzęt ma być kupiony do końca listopada.

Letnie projekcje w plenerze

„Akcja – kino plenerowe” to jeden ze zwycięskich projektów, który będzie realizowany w Świdniku w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Na projekt zagłosowało ponad 500 mieszkańców miasta. Kino pod gwiazdami będzie funkcjonować w wakacje za kościołem św. Kingi, przy ul. Cisowej. Filmy będzie można oglądać w soboty.

– Projekcie będą 8 i 22 lipca oraz 5 i 19 sierpnia – zapowiada Ewa Jaśkowiak, zastępca kierownika ds. Ruchu Artystycznego MOK w Świdniku. – W te dni będą prezentowane dwa tytuły, czyli w sumie będzie to osiem filmów.

Pierwszy seans filmowy rozpocznie się o godz. 21. Po projekcji pierwszego filmu rozpocznie się kolejny.

Jakie będą to filmy? Tego jeszcze nie wiadomo. Decyzję podejmą mieszkańcy Świdnika w internetowym głosowaniu. Do wyboru będą mieć ok. 100 tytułów.