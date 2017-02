Bili szpadlem 51-latka. Potem go okradli. Sprawcy rozboju zostali zatrzymani

– W miniony czwartek dyżurny zamojskiej komendy otrzymał informację o rozboju, do którego doszło poprzedniego dnia w jednej z miejscowości w gm. Komarów – informuje podinsp. Joanna Kopeć, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – Z zawiadomienia 51-letniego pokrzywdzonego wynikało, że wieczorem do jego mieszkania weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Napastnicy bili go i kopali używając do tego szpadla. Opuścili mieszkanie zabierając dwa telefony komórkowe i ponad 100 złotych gotówki.

Policjanci zatrzymali już sprawców. – Rozbójnikami okazali się dwaj mieszkańcy Szczebrzeszyna i okolic w wieku 47 i 20 lat – dodaje podinsp. Kopeć. – Do popełnienia tego czynu, jak wynika z ustaleń mundurowych nakłoniła mężczyzn 24-letnia mieszkanka Zamościa. Ją zaś o taką „przysługę” poprosił brat pokrzywdzonego 51-latka.

Wszystkie te osoby usłyszały już zarzuty. Przebywają w policyjnym areszcie. – Dziś podejrzani doprowadzeni zostaną do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich najsurowszego ze środków zapobiegawczych – tymczasowego aresztowania – zapowiada podinsp. Kopeć.

Za dokonanie rozboju grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.