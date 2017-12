Taki samochód będzie jeździł po woj. lubelskim. Będą w nim leczyć zęby dzieciom

Od przyszłego roku w miejscowościach, w których nie ma szkolnych gabinetów i dostęp do leczenia stomatologicznego jest utrudniony, dzieci będą mogły korzystać z dentobusu. Ministerstwo kupiło ich 16 – po jednym dla każdego województwa.

– Dentobus został odebrany 19 grudnia w Radomiu. Do naszego województwa przyjedzie po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu podmiotu, który będzie udzielał świadczeń w tym zakresie – tłumaczy Radosław Brzózka, rzecznik wojewody lubelskiego. – Konkurs niebawem ogłosi NFZ. Wtedy zostaną też precyzyjnie określone zasady i warunki funkcjonowania dentobusu. Zostaną też wskazane miejscowości, w których będą udzielane te świadczenia i ramy czasowe.

Zaznacza, że chodzi o miejsca, w których jest problem z dostępem do usług stomatologicznych dla dzieci.

– Mobilne gabinety stomatologiczne to ważny element naszej polityki zdrowotnej skierowanej na prewencję, promocję zdrowia i leczenie najmłodszych – powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na spotkaniu z dziennikarzami z okazji odbioru dentobusów.

– Ponad 90 proc. polskich dzieci zmaga się z próchnicą i to jest alarm do kompleksowego działania. W tym roku podjęliśmy kilka decyzji, które rozpoczęły walkę z tą epidemią. Zwiększyliśmy nakłady na stomatologię dziecięcą, a w prowadzonych konkursach premiowaliśmy te gabinety, które zostały zlokalizowane w szkole – dodał Radziwiłł.

Kolejnym krokiem ma być zakup dentobusów. Do każdego województwa trafi w pełni wyposażony mobilny gabinet zabiegowy z aparatami RTG i narzędziami do leczenia stomatologicznego uczniów. Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w dentobusach będą pokrywane od przyszłego roku w ramach NFZ.

W Lubelskiem zostały także dofinansowane szkolne gabinety. – Chodzi o tzw. gabinety profilaktyki przedlekarskiej. Dotyczy to 535 gabinetów w całym województwie. Pójdzie na to 2,8 miliona złotych, co oznacza, że na doposażenie jednego przeznaczymy 6,7 tysiąca złotych – informuje Brzózka.

