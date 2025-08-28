Chełm przeniesie się w lata 20. i 30. „Retro Fest 2025” już w niedzielę

Celem festiwalu jest odtworzenie klimatu lat 20. i 30. XX wieku, kiedy w Polsce rozkwitały rewie, teatry muzyczne i podwórkowe kapele. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Muzyka, konkursy i smak dawnego miasta

Impreza wystartuje o 14:00 – otworzą się targi staroci oraz strefa gastronomiczna inspirowana smakami sprzed wieku. Prawdziwa rywalizacja rozpocznie się godzinę później. O 15:00 na scenie zagra pięć kapel podwórkowych, które zmierzą się w konkursie: „Lokalsi” z Okszowa, „Uroczysko” z Krasnegostawu, „Retro Boys” z Chełma, „Kataryna” z Pokrówki oraz „Retro Swing” z Łęcznej.

Po wyłonieniu przez jury zwycięzcy, o brak czasu na odpoczynek zadba „Maciejowa Kapela”, która zagra o 18.00. Gwoździem programu ma być koncert „Orkiestry z Kina Corso” o 20:00.

Retro klimat dla całych rodzin

Poza muzyką, na uczestników czekają także konkursy i wspólne tańce – bo przecież lata 20. i 30. to czas radosnej zabawy i elegancji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych – to świetna okazja, by rodziny z dziećmi, seniorzy i młodzież spotkali się w jednym miejscu i razem poczuli magię dawnych lat.