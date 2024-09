Andrzej Duda stanie przed sądem. Chodzi o "świnie w kinie"

Prędkość i brak prawa jazdy. Troje nastolatków w szpitalu

W sobotę wieczorem w miejscowości Skrzyniec w gminie Bełżyce doszło do poważnego wypadku z udziałem trojga nastolatków w wieku od 15 do 17 lat. Żadna z tych osób nie miała prawa jazdy. Samochód dachował. Poszkodowani trafili do szpitala.