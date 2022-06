W poniedziałek Orlen obniża ceny paliw o 30 groszy. Dla wybranych

Oferta jest skierowanych dla wybranych. Takie informacje podał właśnie prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

– W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze – napisał na Twitterze.

Ale nie każdy z kierowców będzie mógł kupić tańsze paliwo. Obajtek zastrzegł, że to oferta tylko dla osób z aplikacją lojalnościową VITAY.

Oferta potrwa do końca wakacji.

Tymczasem eksperci z e-petrol.pl informują, że w ostatnich ceny paliw na stacjach były stabilne. Beznywa potaniała nawet o 2 grosze. Z drugiej jednak strony olej napędowy podrożał o 16 groszy na litrze.

