Nowy okres wypłat świadczenia 800+ właśnie się rozpoczął. Jak informuje ZUS, tylko w pierwszym tygodniu czerwca do rodzin w całym kraju trafiło już 1 mld 379 mln zł na ponad 1,7 mln dzieci. Wnioski nadal można składać – elektronicznie, przez aplikację mZUS, portal PUE, bankowość elektroniczną lub platformę Emp@tia.

Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie od czerwca, powinni wysłać wniosek najpóźniej do końca miesiąca. Zgłoszenia po tej dacie oznaczają, że pieniądze będą przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia dokumentu.

W województwie lubelskim do 5 czerwca złożono wnioski na 316 450 dzieci – to około 80 procent w porównaniu do ubiegłorocznych zgłoszeń. Najwięcej wniosków dotyczy mieszkańców Lublina (52 597), powiatu lubelskiego (29 814) i łukowskiego (19 097).

Od czerwca obowiązują także nowe zasady dotyczące 800+ dla obywateli Ukrainy. Świadczenie będzie wypłacane tylko wtedy, gdy dziecko uczęszcza do polskiej szkoły lub zerówki. Nie dotyczy to dzieci, które jeszcze nie podlegają obowiązkowi szkolnemu. Informacje o spełnieniu tego warunku ZUS otrzymuje automatycznie z Systemu Informacji Oświatowej. Dla ukraińskich rodzin zmienią się również terminy przelewów – teraz będą to 22 i 24 dzień miesiąca.