Miss Chmielaków 2025: Tytuł zdobyła Karina z Biłgoraja

Krasnystaw wybrał swoją królową. 21-letnia Karina Sobczak z Biłgoraja zdobyła tytuł Miss Chmielaków 2025.
Podczas niedzielnej gali na rynku w Krasnymstawie o koronę walczyło 12 kandydatek. Karina zachwyciła jury i publiczność, zdobywając także tytuł Miss Telewizji Lublin. W nagrodę poprowadzi jeden z programów telewizyjnych.
Na podium znalazły się również: Kamila Kucharzyk (I Wicemiss) i Agata Bartoś (II Wicemiss oraz Miss Elegancji). Dodatkowe wyróżnienia trafiły do: Alicji Tkaczyk (Miss Foto), Karoliny Wojtowicz (Miss Models) i Eweliny Jurczyńskiej (Miss Gracji).
Konkurs, pełen blasku sukni koktajlowych, kostiumów kąpielowych i kreacji wieczorowych, poprowadziła Ewa Jakubiec – Miss Polonia 2023. Organizacją zajęła się Agencja Artystyczna ADA z Biłgoraja.