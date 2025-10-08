80-letni kierowca nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce. Dwie osoby ranne

W środę (8 października) w Krasnymstawie około godziny 11 na ulicy Rejowieckiej, niedaleko przejazdu kolejowego, doszło do zderzenia osobowego fiata z samochodem ciężarowym. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd osobowy został niemal całkowicie rozbity.

Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, 80-letni kierowca fiata, włączając się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa 31-letniemu kierowcy ciężarówki jadącemu od strony Rejowca. W wyniku zderzenia do szpitala trafił zarówno kierowca osobówki, jak i jego 79-letnia pasażerka.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. W akcji uczestniczą strażacy z PSP w Krasnymstawie oraz druhowie z OSP Krupe. Policjanci zabezpieczyli teren i kierują pojazdy na objazdy, ponieważ droga wojewódzka nr 812 na wysokości 148. kilometra została całkowicie zablokowana.

Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane.