Lubelskie: ostrzeżenie przed gęstą mgłą i ograniczoną widocznością

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców województwa lubelskiego przed gęstymi mgłami. Widoczność może spaść nawet do 200 metrów.
- Prognozuje się gęste mgły, miejscami ograniczające widzialność poniżej 200 m - czytamy w komunikacie IMGW, który wydano dla całego województwa lubelskiego.
Ostrzeżenie zacznie obowiązywać już we wtorek (7 października) od godziny 22 i potrwa do środy (8 października) do godziny 9.00.
Prawdopodobieństwo występowania zjawiska oszacowano na 80 proc.
IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o gęstej mgle dla województw: • podlaskiego • mazowieckiego • lubelskiego • podkarpackiego • świętokrzyskiego • łódzkiego • małopolskiego • śląskiego • opolskiego oraz dla części województw: • warmińsko-mazurskiego • kujawsko-pomorskiego • wielkopolskiego • dolnośląskiego.