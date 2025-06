One powalczą o tytuł najpiękniejszej. Przed nami konkurs Miss Polonia 2025

W niedzielę (22 czerwca) odbędzie sie finał konkursu Miss Polonia 2025. Zwyciężczyni konkursu przejmie koronę od Mai Klajdy - mieszkanki Łęcznej, wielkiej fanki lokalnej drużyny piłki nożnej i tancerki w lubelskim zespole ludowym im. Wandy Kaniorowej.

O tytuł najpiękniejszej walczy 24 kandydatki z Polski oraz amerykańskiej Polonii. Wśród nich są dwie kandydatki z Lubelszczyzny.

Pierwsza z nich to pochodząca z Puław Patrycja Rzepka.

Patrycja studiuje na czwartym roku kierunku lekarsko-dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inspirują ją podróże – to one uczą otwartości, a także pomagają lepiej zrozumieć różnorodność ludzkich doświadczeń. Sport to nieodłączna część jej życia – z ciekawością sięga po nowe dyscypliny, nieustannie poszukując wyzwań. Od najmłodszych lat związana z ruchem od baletu po pływanie, które umożliwiło jej zdobycie tytułu ratownika wodnego.

Drugą finalistką jest Nikola Próchniak z Lublina.

Jest studentką dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Z branżą modelingową związana jest już od 13 roku życia. Pasjonuje się podróżami, które traktuje jako sposób na poszerzanie horyzontów i poznawanie siebie. Na co dzień praktykuje pilates, ceniąc jego wpływ na ciało i umysł. Szczególne miejsce w jej życiu zajmuje psychologia – zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, czemu daje wyraz w lekturze literatury psychologicznej. Od niedawna realizuje również swoją nową pasję – naukę jazdy konnej.

Maja Klajda jest drugą dziewczyną z województwa lubelskiego, która zdobyła tytuł najpiękniejsze Polki. Pierwszą była Marta Kwiecień, która tytuł zdobyła w 1999 roku.

Konkurs Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie. W ciągu ponad 95 lat istnienia konkursu, tytuł i koronę Miss Polonia nosiło aż 45 Polek. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio. Królowa otrzymuje wyjątkową, przygotowaną na specjalne zamówienie, bursztynową koronę. Laureatki Miss Polonia reprezentują nasz kraj w najważniejszych, międzynarodowych konkursach piękności na świecie: Miss World, Miss Grand International, Miss Earth, Miss Intercontinental i Miss Charm.