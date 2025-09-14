55 lat Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Tegoroczna konferencja obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z nowoczesną inżynierią produkcji: od maszyn i automatyzacji w przetwórstwie żywności, przez projektowanie innowacyjnej żywności funkcjonalnej, jakość i bezpieczeństwo w przemyśle rolno-spożywczym, po zarządzanie procesami produkcyjnymi, odnawialne źródła energii, biomasę, nanotechnologie i technologie oczyszczania ścieków. Wydarzenie potrwa od 16 do 18 września.

Historia wydziału

Choć za oficjalną datę powstania Wydziału Techniki Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) przyjmuje się 1 września 1970 r., jego początki sięgają 1946 r., kiedy na Wydziale Rolnym UMCS powołano Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego. Przez kolejne dekady jednostka ewoluowała, przekształcając się w Katedrę Mechanizacji Rolnictwa, a następnie w Instytut Techniki Rolniczej, by w 1970 r. stać się samodzielnym Wydziałem Techniki Rolniczej.

W latach 2003–2020 nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Inżynierii Produkcji oraz rozwój jednostek badawczo-dydaktycznych: powstały nowe katedry, laboratoria i centra badawcze, m.in. Pracownia Technologii Materiałów i Utrzymania Maszyn, Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Centralne Laboratorium Badawcze czy Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej.

Dziś Wydział kształci studentów na 9 kierunkach studiów I stopnia, w tym m.in. ekoenergetyka, geodezja i kartografia, informatyka przemysłowa oraz inżynieria środowiska, a na studiach II stopnia oferuje programy takie jak Management and Production Engineering, transport i logistyka czy zarządzanie i inżynieria produkcji. Dotychczas Wydział ukończyło ponad 12 tysięcy studentów, a kadra liczy 155 osób, w tym 127 nauczycieli akademickich.