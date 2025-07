CKE podała wyniki tegorocznych maturzystów. W tym roku poszło słabiej

Spośród nich najlepiej poradzili sobie w skali kraju uczniowie liceów – maturę zdało 86 proc. z nich, a 9 proc. ma prawo do sierpniowej poprawki. Wyniki techników są wyraźnie niższe – egzamin pozytywnie zaliczyło 70 proc. uczniów, a 19 proc. może poprawiać jeden niezdany przedmiot w dodatkowym terminie. Najsłabiej wypadli absolwenci szkół branżowych II stopnia – maturę zdało jedynie 14 proc. z nich, a 30 proc. przysługuje poprawka. Uczniowie uzyskali średnio 59% z języka polskiego na poziomie podstawowym, 61% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego.

Znamy już również wstępne wyniki z województwa lubelskiego. Egzamin dojrzałości w naszym regionie zdało 79% absolwentów.

– Moim zdaniem tegoroczne matury na poziomie podstawowym były stosunkowo proste – przynajmniej dla osób, które poświęciły trochę czasu na przygotowanie – mówi Natalia, absolwentka II LO w Lublinie. – Jeśli chodzi o poziom rozszerzony, to w moim przypadku najbardziej zaskakująca okazała się matematyka, a konkretnie zmieniony układ i typ zadań, które dotychczas pojawiały się co roku w majowym arkuszu. Tegoroczny, zdaniem wielu moich znajomych, był znacznie trudniejszy – chociażby dlatego, że dominowały zadania z geometrii, wymagające więcej czasu na rozwiązanie. W efekcie trudno było zmieścić się w przewidzianych trzech godzinach. Słyszałam też opinie, że matura z biologii była nieschematyczna – zabrakło tzw. "pewniaków", czyli zadań regularnie powtarzających się co roku. Mimo to wyniki są satysfakcjonujące i teraz pozostaje tylko czekać na listy osób przyjętych na studia - dodaje maturzystka.

Natalka przyznaje, że wyniki są zadowalające, choć nie ukrywa, że jeszcze przed maturami liczyła, że będą wyższe. Tegoroczne rezultaty egzaminów okazały się niestety słabsze niż te z ubiegłego roku. W skali ogólnopolskiej w 2024 roku 84, 1 proc. abiturientów zdało egzamin w pierwszym terminie, a 10,4 proc. uczniów szykowało się na poprawkę w sierpniu.

W województwie lubelskim w 2024 roku maturę zdało 83,3 proc. uczniów, co oznacza, że ubiegłoroczny wynik również okazał się lepszy.

Profesor Ewa Łazuka z Politechniki Lubelskiej w tym kontekście zwraca uwagę na systematycznie spadający poziom umiejętności matematycznych. Jak podkreśla – wielu z absolwentów szkół średnich przynosi na uczelnię nie tylko braki w wiedzy i umiejętnościach, ale również głęboko zakorzeniony lęk przed matematyką.

Dlaczego tak się dzieje?

– Programy są przeładowane, a zbyt mało miejsca poświęca się rozwijaniu logicznego rozumowania i intuicji matematycznej – uważa naukowczyni. – Nauczanie koncentruje się na realizacji materiału, nie na jego zrozumieniu. Rodzice, choć często zaangażowani, nie zawsze są w stanie pomóc, ponieważ sami zostali wcześniej zniechęceni do tego przedmiotu. Utrwalane są negatywne przekonania, które dodatkowo osłabiają motywację uczniów - dodaje prof. Łazuka.

Aby zdać maturę, uczniowie musieli przystąpić do pisemnych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym, a także do ustnych egzaminów z języka polskiego i nowożytnego języka obcego. Do zaliczenia każdego z nich wymagane było uzyskanie minimum 30 proc. punktów. Dodatkowo każdy maturzysta musiał wybrać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Prawo do poprawki w sierpniu mają tylko ci, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego. Ci, którzy oblali więcej niż jeden, mogą przystąpić do poprawki dopiero w przyszłym roku. Takich osób było w tym roku 7 proc. wśród absolwentów.