Drugie życie łopat turbin wiatrowych. Naukowcy z Lublina chcą je ponownie wykorzystać

Co roku na świecie pojawia się coraz więcej zużytych łopat turbin wiatrowych, które po około 20–25 latach pracy muszą zostać zdemontowane. Ich recykling jest jednak trudny, bo powstają z kompozytów na bazie włókien szklanych lub węglowych zatopionych w żywicy epoksydowej. Najczęściej trafiają więc na specjalne składowiska. Szacuje się, że do 2050 roku masa demontowanych łopat może sięgnąć 2 tysięcy ton rocznie.

Nad wykorzystaniem takich odpadów pracują naukowcy z trzech uczelni: Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej. Badacze z Białegostoku analizują możliwość zastosowania łopat w ekranach akustycznych przy drogach. Z kolei zespoły z Lublina i Rzeszowa zajmują się ich wykorzystaniem w budownictwie geotechnicznym.

– Nasz pomysł polega na wykorzystaniu fragmentów łopat w nowej roli, jako elementów nowych budowlanych konstrukcji inżynierskich. Fragmenty łopat o przekroju zamkniętym, wypełnione betonem, mogą służyć jako fundamenty pod niewielkie budynki, elementy ścian oporowych, fundamenty pod bilbordy czy ogrodzenia. Najważniejszym zagadnieniem konstrukcyjnym przyczepność betonu do kompozytu – mówi prof. Anna Halicka, kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Lubelskiej.

– Chodzi o to, żeby beton nie tylko wypełnił wnętrze łopaty, ale też z nią współpracował w przenoszeniu obciążeń – dodaje. Jak wyjaśnia, badacze wycinają fragmenty łopat, wypełniają je betonem i sprawdzają nośność oraz przyczepność betonu do kompozytu. Analizowana była także struktura kompozytu pod mikroskopem. – Badania pokazały, że możliwa jest efektywna współpraca betonu z elementem kompozytowym o zamkniętym przekroju – podkreśla prof. Halicka.

Wcześniejsze próby recyklingu łopat skupiały się głównie na ich rozdrabnianiu w celu pozyskania surowca. Wykonywano z nich także m.in. ławki, słupy oświetleniowe, elementy placów zabaw czy kładki dla pieszych.

Recykling łopat ma ograniczyć ilość odpadów i jednocześnie umożliwić wytwarzanie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.

Projekt otrzymał finansowanie w konkursie „ISKRA – budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych”, realizowanym w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.