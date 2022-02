Wytykał szefowi Galerii Labirynt „naganne i niszczące działania”. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy

Dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski do startu w konkursie na dyrektora Galerii Labirynt przyznał się na środowym posiedzeniu Rady Wydziału Artystycznego UMCS. Część kolegów z rady wytknęła mu wówczas m.in. to, że wcześniej sam przyczynił się do nieprzedłużenia konktraktu obecnemu dyrektorowi.

Negatywną opinię (jedną z kilku) wystawił obecnemu dyrektorowi jako prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP (Związek Polskich Artystów Plastyków). Mendzelewski wytknął Tatarczukowi „naganne i niszczące galerię działania”, „fatalną politykę kadrową”, „działalność aktywistyczną i ideologiczną” czy brak współpracy z ZPAP.

Na koniec stwierdził: „ZPAP zgłasza stanowczy sprzeciw wobec dalszego zatrudnienia Waldemara Tatarczuka na tym stanowisku. I wnioskuje o wyłonienie nowego dyrektora w formule otwartego konkursu”.

Nie wiedziałem, że wystartuję

– Gdy na prośbę prezydenta pisałem opinię o działalności Galerii Labirynt to wcale nie miałem zamiaru startować w konkursie na dyrektora – zapewnia w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim Wojciech Mendzelewski, prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP (Związek Polskich Artystów Plastyków).

Na stronie UMCS można przeczytać m.in., że jest on autorem ponad 50 rzeźb w przestrzeni publicznej np. pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie, Ławeczki Puckiego Kapra czy „Fontanny zwierząt” w Józefowie. A także laureatem wielu nagród i medali (w tym czterech przyznawanych przez Miasto Lublin).

Jak dodaje w rozmowie z nami, „do ostatniej chwili wahał się czy wystartować”, ale zdecydował się „po rozmowach z wieloma kolegami artystami”.

– Galeria Labirynt przestała być galerią miejską, a stała się ekskluzywną galerią dla wybranych grup zainteresowanych – tłumaczy. Bałagan przed wejściem też nie zachęca do wejścia – mówi Mendzelewski.

Dopytywany precyzuje, że ma na myśli pień topoli z Pl. Litewskiego: – Leży i gnije. Nie wiem jaki jest cel tego gnicia.

Pan się nie nadaje

Zdaniem wielu związanych z Lublinem artystów współczesnych (a także wykładowców na Wydziale Artystycznym UMCS) osoba Mendzelewskiego na to stanowisko się nie nadaje, bo kompletnie nie zna się na sztuce współczesnej.

– Takie osoby bez cienia przygotowania i doświadczenia w prowadzeniu podobnych instytucji niszczą wielopokoleniowy dorobek kulturowy i zaniżają poziom prezentowanych prac – przekonuje Robert Kuśmirowski. Przestrzega też o przed mianowaniem „posłusznych żołnierzy na stanowiska” jak to ma miejsce w warszawskiej Zachęcie, łódzkim Muzeum Sztuki w Łodzi czy PGS Sopot.

Pod opinią Kuśmirowskiego (w mediach społecznościowych) podpisuje się coraz więcej związanych ze środowiskiem osób, m.in. Jarek Koziara, Kuba Bąkowski, Tomasz Kozak. A niektórzy poszli nawet krok dalej – 9 lutego z ZPAP okręg Lublin wypisała się Małgosia Bałdyga.

Komisja „ekspertów”

Niepokój wielu budzi też sam skład komisji konkursowej (pisaliśmy o tym w środę). Na dziewięciu członków tylko dwoje zajmuje się sztuką, pozostali to urzędnicy i związkowcy. W jej składzie nie ma też żadnego pracownika Galerii Labirynt. Koło NSZZ „Solidarność” z tej instytucji interweniowało dziś w tej sprawie m.in. do prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.

Tymczasem już wiadomo, że do kolejnego etapu konkursu przejdzie tylko dotychczasowy dyrektor.

– Na posiedzeniu hybrydowym 8 lutego komisja oceniła spełnienie przez uczestników wymogów formalnych i podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do II etapu jednego z kandydatów, tj. Waldemara Tatarczuka – informuje Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta.

Komisja zaprosi kandydata na rozmowę 16 lutego.