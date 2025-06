Górki Czechowskie - miasto zobowiązuje inwestora do budowy parku i większej opłaty planistycznej

Jak wyglądał wniosek ZPI przedłożony przez TBV Investment - właściciela terenu Górek Czechowskich? Zgodnie z opublikowanym wówczas w miejskim BIP dokumentem, inwestor w zamian za zmianę funkcji terenów inwestycyjnych na Górkach Czechowskich z usługowej na mieszkaniowo-usługową zobowiązał się m.in do przekazania na rzecz miasta 75 ha terenów zielonych i przekazania 10 mln zł na budowę parku naturalistycznego, a także do przekazania miastu działki przy ul. Bohaterów Września pod budowę szkoły.



Po wielomiesięcznych negocjacjach przedstawicieli miasta i inwestora opublikowane zostały rezultaty rozmów, o szczegółach poinformował na specjalnie zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.



- Dzięki wypracowanym ustaleniom mamy szansę zabezpieczyć większość tego terenu jako przestrzeń zieloną dla wszystkich lublinian na kolejne pokolenia. Uważam, że to rozsądny kompromis pomiędzy oczekiwaniami właściciela terenu, potrzebami mieszkańców tej części miasta i ochroną przyrodniczą tego obszaru - mówi Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji.

Reasumując Miasto Lublin postawiło konkretne warunki i oczekiwania, na które przystał inwestor. Z pierwotnego przekazania terenów zielonych o powierzchni 75 ha za 1 zł i pokryciu kosztów budowy parku, inwestor został zobowiązany do zbudowania we własnym zakresie parku naturalistycznego, a następnie przekazaniu terenów zielonych wraz z infrastrukturą parkową na rzecz Gminy Lublin. Co to zmienia względem pierwotnych propozycji zapisanych w ZPI złożonym w sierpniu ubiegłego roku? Teraz inwestor nie będzie mógł przekazać 75 ha terenów zielonych i tym samym nie ponosić kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, dopóki nie wybuduje pełnej infrastruktury parkowej na wspomnianym terenie. O szczegółach warunków, które wynegocjowały miasto czytamy w komunikacie prasowym Miasta Lublin:

W wyniku negocjacji z inwestorem Lublin zyska tereny pod cele społeczne o łącznej wartości ponad 105 mln zł, w tym ogólnodostępny park dla mieszkańców o wartości ponad 10 mln zł (całość kosztów pokryje inwestor) oraz wpływy do budżetu z podatków i opłaty planistycznej. Ustalono, że opłata ta wyniesie 20% – zamiast pierwotnie proponowanych przez firmę TBV 5% – co oznacza, że w przypadku ewentualnej sprzedaży tych terenów przez właściciela miasto otrzyma ustawową rekompensatę.



Następnym krokiem w ramach procedowanego ZPI są ogólnodostępne konsultacje dla mieszkańców, którzy mogą zapoznać się z dokumentacją i złożyć swoje uwagi w terminie do 21 lipca.