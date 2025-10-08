Lublin tworzy przyszłość terapii mowy. UMCS i Netrix opracują inteligentny system USG

Projekt „System USG do monitorowania pracy języka w terapii ortodontycznej i logopedycznej z wykorzystaniem inteligencji obliczeniowej” jest przykładem skutecznego połączenia potencjału nauki i biznesu. Koordynacją działań zajmuje się Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Nowe urządzenie pozwoli na bezinwazyjną analizę położenia i kształtu języka w czasie rzeczywistym; zarówno podczas mówienia, jak i połykania. Dzięki połączeniu technologii ultradźwiękowej z algorytmami AI system umożliwi jednoczesną rejestrację obrazu i dźwięku oraz ich automatyczną synchronizację. Efekt? Szybsza i dokładniejsza diagnoza wad wymowy, bez ryzyka promieniowania i z niższymi kosztami badań.

– Dzięki mobilności i prostocie obsługi urządzenie znajdzie zastosowanie nie tylko w gabinetach ortodontycznych, ale również w poradniach logopedycznych, POZ-ach czy placówkach edukacyjnych – podkreślają autorzy projektu.

W przedsięwzięcie zaangażowani są naukowcy UMCS z różnych dziedzin: dr Kamil Filipek, dr Monika Łuszczuk, dr Anna Tatarczak, dr Michał Chromiak oraz mgr Konrad Łyda z Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS.

Po stronie lidera projektu, Netrix S.A., badaniami kieruje dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, uhonorowany w rankingu World’s Top 2% Scientists 2025 w dziedzinach sztucznej inteligencji i inżynierii elektrycznej.

Projekt stanowi kolejny krok w kierunku wykorzystania inteligencji obliczeniowej w medycynie i terapii mowy. To także przykład, że Lublin potrafi łączyć naukę z biznesem, tworząc technologie o realnym społecznym znaczeniu.