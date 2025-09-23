Luksusowe auta wysyłali wbrew sankcjom do Rosji i na Białoruś. Wyłudzili 40 mln VAT-u

Śledztwo, którego efektem były niedawne zatrzymania 20 osób dotyczy działalności prowadzonej od 2021 do 2025 roku. Proceder, jak ustalono w postępowaniu obejmował Polskę Czechy, Litwę, Niemcy i inne kraje europejskie. Członkowie gruoy posługiwali się tzw. „słupami”, zakładającymi spółki i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcuchów transakcji oraz ukrycia ich przestępczego charakteru.

Jak to działało?

"Grupa nabywała w salonach samochodowych luksusowe pojazdy marek takich jak BMW, Mercedes, Porsche, Lexus czy Range Rover. Następnie auta były odsprzedawane kolejnym podmiotom i trafiały do odbiorców w krajach UE. Stamtąd ponownie przewożono je do Polski, aby ostatecznie – z naruszeniem sankcji – sprzedać je do Rosji i na Białoruś, głównie poprzez firmy białoruskie, azerskie i kazachskie" - podaje dzisiaj w komunikacie CBŚP.

Z ustaleń wynika, że do Rosji zostało w tym czasie przetransportowanych nielegalnie 600 luksusowych samochodów, a firmy kontrolowane przez członków grupy uzyskały nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.

W drugiej połowie września prokurator z Prokuratury Regionalnej w Lublinie przedstawił 20 osobom zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji zastosowanymi wobec Rosji i Białorusi.

Trójka podejrzanych usłyszała zarzuty kierowania grupą, a wobec dwóch z tych osób sąd zastosował areszt tymczasowy.

"Podczas działań śledczy zabezpieczyli mienie w postaci ekskluzywnych zegarków, biżuterii i gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych – łącznie ponad 10 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Przestępstwa zarzucane członkom grupy, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od 5 lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.