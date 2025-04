W poniedziałek na drodze ekspresowej S12 doszło do poważnego incydentu. Pomiędzy węzłami Jastków a Lublin Sławinek zapalił się samochód osobowy. Z uwagi na prowadzone działania gaśnicze, służby ratunkowe tymczasowo wstrzymały ruch.

W wyniku tego szybko zaczął tworzyć się korek, co zaczęło niecierpliwić niektórych kierowców. Część z nich postanowiła zawrócić i jechać pod prąd, by dotrzeć do najbliższego zjazdu.

Poczynania nieodpowiedzialnych kierowców zarejestrował monitoring Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nagrania trafiły nie tylko do Internetu, ale także w ręce policji. Grozić może za to nawet 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych.