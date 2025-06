Lublin oficjalnie zainaugurował kolejny etap modernizacji swojej komunikacji miejskiej. Podczas konferencji prasowej w obecności prezydenta Krzysztofa Żuka, przedstawicieli MPK, spółki Solaris oraz władz miasta podpisano umowę na dostawę 20 nowoczesnych, 18-metrowych autobusów hybrydowych. Pojazdy mają trafić do Lublina w ciągu roku.

Nowe autobusy hybrydowe zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy – w tym wysłużone Jelcze M121M oraz Solarisy starszych generacji, które nie mają klimatyzacji.

– To nie jest nasze ostatnie słowo. Ogłosiliśmy już przetarg na kolejne 9 hybryd i czekamy na rozstrzygnięcie przetargu na 20 nowych trolejbusów – zapowiada prezes MPK Bogdan Kołciuk.

Zakup hybrydowych autobusów współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego. Kwota dofinansowania wynosi ponad 43 mln zł.

– Jeszcze niespełna dekadę temu to były Ikarusy. Teraz sami państwo widzicie, ten dworzec, cała siatka połączeń, nowoczesne autobusy: elektryczne, wodorowe, hybrydowe, trolejbusy. Z całą odpowiedzialnością mówię, że gdyby nie prezydent Krzysztof Żuk, to tego by nie było – chwalił Tomasz Fulara, wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i rozwoju.