Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. Co się zmienia?

• Korekta trasy linii nr 13

Autobusy w obu kierunkach pojadą nowym odcinkiem ul. Lubelskiego Lipca 80 z pominięciem części ul. Krochmalnej:

… - Jana Pawła II - Krochmalna - rondo Represjonowanych Żołnierzy-Górników - Lubelskiego Lipca 80 - Stadionowa - Gazowa - Dworzec Lublin - …

• Zmiany tras linii nr 7 i 18 w dni powszednie

Dzięki zmianie trasy linii nr 7 mieszkańcy ulicy Szafranowej oraz okolic zyskają nową linię na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Sławinkowskiej. Zmiana ta pozwoli również na lepszą optymalizację taboru. Linia ta stanie się dodatkową możliwością bez-pośredniego dojazdu z rejonu ul. Szafranowej do Szkoły Podstawowej nr 14 (przystanki Lisa 01 i 02) oraz centrum miasta.

Autobusy linii nr 18 wszystkimi kursami będą kończyć trasę na pętli przy ulicy Sławinkowskiej – czytamy w komunikacie Za-rządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM). Poza granice administracyjne Lublina zostaną skierowane wybrane kursy linii nr 7. Liczba odjazdów oraz pory kursowania ze Smug i Majdanu Krasienińskiego nie ulegną zmianie. Ponadto autobusy linii nr 7 nadal wszystkimi kursami będą obsługiwać dotychczasową trasę Zbożowa - Felin Kalinówka. W soboty i dni świąteczne linia nr 18 bez zmian będzie dojeżdżać wybranymi kursami do Smug.

A linia nr 18 doczekała się większej liczy kursów z wykorzystaniem „taboru wielkopojemnego”.

• Zmiana trasy linii nr 912

Kurs będzie wykonywany od przystanku Konopnica-las 02 do przystanku Węglin Wróbla 02 z możliwością kontynuacji podróży pojazdem linii nr 45 w stronę ul. Metalurgicznej.

• Zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 2

Linia nr 2 będzie kursować co 15 minut w dni powszednie w godzinach szczytu przewozowego (około 6:30–8:30 i 14:00–16:30). Jest to kolejny etap realizacji projektu przygotowanego przez firmę TRAKO, był możliwy do wprowadzenia dzięki optymalizacji rozkładu jazdy i tras linii nr 7 i 18.

• Linia nr 28 pozostaje zawieszona do odwołania.

• Obsługa Zalewu Zemborzyckiego. Do przystanku Dąbrowa będą dojeżdżać wybrane kursy linii nr 15 w soboty i dni świąteczne

• Zmiany nazw przystanków: dotychczasowy przystanek Hotel Locomotiva NŻ 01 otrzymuje nazwę Szeligowskiego NŻ 01