Autobusy wracają z wakacji. Co się zmieni od 1 września w komunikacji miejskiej?

Od poniedziałku, 1 września, wraca powakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie. To oznacza m.in. zwiększoną częstotliwość kursowania głównych linii – w godzinach szczytu autobusy i trolejbusy będą odjeżdżały co 15 minut.
W porównaniu do rozkładu wakacyjnego na ulice wyjedzie prawie 30 proc. więcej pojazdów. Nowy rozkład został oparty na tym, który obowiązywał do 27 czerwca, ale wprowadzono w nim kilka zmian.
Najważniejsze zmiany tras
-
Linia 13
Zmieniono trasę w porozumieniu z Radą Dzielnicy Za Cukrownią. Autobusy w obu kierunkach pojadą ul. Lubelskiego Lipca ’80, z pominięciem części ul. Krochmalnej.
Nowa trasa: … – Jana Pawła II – Krochmalna – rondo Represjonowanych Żołnierzy-Górników – Lubelskiego Lipca ’80 – Stadionowa – Gazowa – Dworzec Lublin – …
-
Linia 7 i 18 (dni powszednie)
Linia 7 zostanie skierowana przez ul. Szafranową, co daje mieszkańcom tej części miasta dodatkowe połączenie m.in. ze Szkołą Podstawową nr 14 i centrum.
Linia 18 wszystkie kursy kończyć będzie na pętli przy ul. Sławinkowskiej. Wybrane kursy linii 7 pojadą dalej, poza granice miasta – do Smug i Majdanu Krasienińskiego. W soboty i święta linia 18 nadal będzie dojeżdżać wybranymi kursami do Smug.
-
Linia 912
Autobusy będą kursować od przystanku Konopnica-las 02 do Węglin Wróbla 02. Dalej pasażerowie będą mogli kontynuować podróż linią 45 w kierunku ul. Metalurgicznej.
Zwiększona częstotliwość
-
Linia 2 – od 1 września będzie kursować co 15 minut w dni powszednie, w godzinach szczytu (ok. 6:30–8:30 i 14:00–16:30). To efekt zmian w rozkładach linii 7 i 18 oraz rekomendacji przygotowanych w ramach projektu firmy TRAKO.
Pozostałe zmiany
-
Linia 28 – pozostaje zawieszona do odwołania.
-
Obsługa Zalewu Zemborzyckiego – do przystanku Dąbrowa dojadą wybrane kursy linii 15 w soboty i święta.
-
Zmiana nazwy przystanku – dotychczasowy Hotel Locomotiva NŻ 01 będzie od teraz nosił nazwę Szeligowskiego NŻ 01.
Nowy rozkład można sprawdzić w aplikacjach mobilnych oraz na stronie ztm.lublin.eu.
A co z biletami okresowymi?
W związku ze zmianą tras poszczególnych linii komunikacji miejskiej od 1 września br., bilety okresowe na jedną linię dla linii nr 7, 13, 18, 912, których początek ważności przypada najpóźniej na dzień 31 sierpnia br., do czasu zakończenia ich ważności będą obowiązywały na:
- nowych (obowiązujących od 1 września br.) trasach ww. linii,
- starych (obowiązujących do 31 sierpnia br.) trasach ww. linii,
- wszystkich innych liniach, których trasy pokrywają się ze starym i nowym przebiegiem ww. linii.
- Osoby, posiadające bilety na jedną linię, których trasy są zmienione, mogą skorzystać z możliwości zwrotu imiennego biletu okresowego. W tym celu należy złożyć w jednej z naszych kas (przy ul. Nałęczowskiej 14 lub Dworcowej 2) stosowny wniosek. W tej sytuacji opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana - informuje Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
Wniosek można pobrać na stronie internetowej ZDiTM.