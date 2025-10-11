Powojskowe wyposażenie znów na sprzedaż. AMW w Lublinie organizuje przetarg

W sumie AMW oferuje 18 pozycji, a ceny wywoławcze zaczynają się już od 101 zł. Jak zawsze, środki uzyskane ze sprzedaży zasilą Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Najdroższym elementem przetargu jest Peugeot Partner Tepee Outdoor 7 z 2016 roku, o przebiegu ponad 231 tys. km. Samochód wyceniono na 15 718 zł.

W ofercie znalazły się także trzy zestawy sprzętu komputerowego i serwerowego, wśród których są m.in. komputery Dell OptiPlex, laptopy HP i Dell Latitude, serwery Dell PowerEdge R310 i R610, a także moduły pamięci RAM i urządzenia sieciowe. Ceny wywoławcze tych pakietów zaczynają się od 618 zł.

Kolejną kategorię stanowią zestawy RTV i AGD – od pojedynczych urządzeń, takich jak lodówki i pralki, po pakiety złożone z kilkudziesięciu elementów, w tym telewizorów i sprzętu telefonicznego. Ceny startują od 101 zł.

Nie zabrakło również mebli – zarówno pokojowych, jak i kuchennych. Wśród nich znajdują się szafy, stoły, krzesła, łóżka czy komplety mebli kuchennych. Ich ceny wahają się od 1 114 zł do ponad 2,5 tys. zł.

Aby wziąć udział w przetargu, należy wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji – pieniądze muszą trafić na konto AMW do 20 października. Oferty przyjmowane będą do 21 października, do godziny 11:00, natomiast ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 13:00 w siedzibie lubelskiego oddziału AMW przy ul. Łęczyńskiej 1.

Osoby zainteresowane zakupem ubrań i sprzętu z demobilu mogą również odwiedzić stacjonarny sklep AMW w Lublinie, mieszczący się przy ul. Łęczyńskiej 1. Sklep czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 12:00–16:00.