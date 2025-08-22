Prawdziwe rzemiosło ludowe na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

Na 90 stoiskach zobaczymy wyroby ponad 120 artystów z Polski, Litwy, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Czech i Indii. Będzie można kupić, podziwiać, ale też porozmawiać z tymi, którzy swoją pasję i rodzinne tradycje zamienili w piękne rzemiosło.

– Każde stoisko będzie oznaczone tabliczką z logo festiwalu, nazwiskiem twórcy czy twórczyni i opisem dziedziny. Znajdzie się tam także kod QR prowadzący do biogramu artysty – zapowiada Agata Turczyn z biura festiwalu.

Znani i debiutanci

Na ulicach Starego Miasta spotkamy zarówno dobrze znanych mistrzów, jak i zupełnych nowicjuszy. Wśród pierwszych – Iwona Barecka, autorka instalacji zdobiącej Bramę Krakowską, czy Janina Wadowska, której słomiane i kwiatowe ozdoby zobaczymy nie tylko na stoisku, ale też w filmie premierowo pokazywanym w sobotę o 18.30. Nie zabraknie też drewnianych zabawek z ośrodka w Stryszawie – prosto od Tadeusza Leśniaka i rodziny Lasików.

Po raz pierwszy w Lublinie pojawią się m.in.:

Rodica i Costel Mocanu – garncarze z Rumunii, którzy ocalają zanikłe wzory z wioski Tansa,

Barbara Wandzel – kontynuująca rodzinne tradycje tworzenia ozdób z bibuły,

Olena Andrushchenko i Olena Khilko – malarki rozpysu z Ukrainy,

Ewa Korniluk – snycerka z Podlasia, odtwarzająca dawne ornamenty nadokienne.

Nie tylko jarmark

Re:tradycja to nie tylko sztuka ludowa. To także koncerty, warsztaty i potańcówki. W tym roku tematem przewodnim jest taniec tradycyjny. W piątek norweska kompania Kartellet pokaże spektakl „Danse staur, danse staur”, a na Scenie Głównej usłyszymy m.in. PoMore TanzOrkiestrę, izraelski zespół El Khat czy elektryzującą grupę GMM.

Nie zabraknie też koncertów w Bazylice oo. Dominikanów, Podwórka Re:tradycji dla najmłodszych i spotkań z mistrzami rzemiosła.