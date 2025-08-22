Prawdziwe rzemiosło ludowe na Festiwalu Re:tradycja – Jarmark Jagielloński

Stare Miasto w Lublinie na trzy dni (22–24 sierpnia) zamieni się w wielki, kolorowy jarmark pełen tradycji, opowieści i spotkań. Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński wraca już po raz 19., a razem z nim do miasta przyjadą mistrzowie rzemiosła z Polski i ze świata.
Na 90 stoiskach zobaczymy wyroby ponad 120 artystów z Polski, Litwy, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Czech i Indii. Będzie można kupić, podziwiać, ale też porozmawiać z tymi, którzy swoją pasję i rodzinne tradycje zamienili w piękne rzemiosło.
– Każde stoisko będzie oznaczone tabliczką z logo festiwalu, nazwiskiem twórcy czy twórczyni i opisem dziedziny. Znajdzie się tam także kod QR prowadzący do biogramu artysty – zapowiada Agata Turczyn z biura festiwalu.
Znani i debiutanci
Na ulicach Starego Miasta spotkamy zarówno dobrze znanych mistrzów, jak i zupełnych nowicjuszy. Wśród pierwszych – Iwona Barecka, autorka instalacji zdobiącej Bramę Krakowską, czy Janina Wadowska, której słomiane i kwiatowe ozdoby zobaczymy nie tylko na stoisku, ale też w filmie premierowo pokazywanym w sobotę o 18.30. Nie zabraknie też drewnianych zabawek z ośrodka w Stryszawie – prosto od Tadeusza Leśniaka i rodziny Lasików.
Po raz pierwszy w Lublinie pojawią się m.in.:
-
Rodica i Costel Mocanu – garncarze z Rumunii, którzy ocalają zanikłe wzory z wioski Tansa,
-
Barbara Wandzel – kontynuująca rodzinne tradycje tworzenia ozdób z bibuły,
-
Olena Andrushchenko i Olena Khilko – malarki rozpysu z Ukrainy,
-
Ewa Korniluk – snycerka z Podlasia, odtwarzająca dawne ornamenty nadokienne.
Nie tylko jarmark
Re:tradycja to nie tylko sztuka ludowa. To także koncerty, warsztaty i potańcówki. W tym roku tematem przewodnim jest taniec tradycyjny. W piątek norweska kompania Kartellet pokaże spektakl „Danse staur, danse staur”, a na Scenie Głównej usłyszymy m.in. PoMore TanzOrkiestrę, izraelski zespół El Khat czy elektryzującą grupę GMM.
Nie zabraknie też koncertów w Bazylice oo. Dominikanów, Podwórka Re:tradycji dla najmłodszych i spotkań z mistrzami rzemiosła.
Piesi przejmą ulicę Królewską. Autobusy i samochody na objazd
Lubelski Ratusz informuje, że od piątku (22 sierpnia) od godziny 18 do końca jarmarku, czyli do godzin nocnych w niedzielę (24/25 sierpnia) ulica Królewska będzie całkowicei nieprzejezdna dla komunikacji miejskiej oraz samochodów osobowych.
Autobusy pojadą następującymi objazdami:
|
Linia
|
Trasa objazdu
|
5, 6, 17, 22, 24, 25, 52
|
w obu kierunkach przejazdu:
... – Zamojska – Bernardyńska – pl. Wolności – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – Kołłątaja – 3 Maja – Dolna 3 Maja –
|
23
|
w kierunku przystanków Felin / Felin Uniwersytet / Felin Spiessa:
... – Prusa – Al. Tysiąclecia – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …
w kierunku przystanków Kupiecka IKEA / Elizówka-giełda:
bez zmian
|
39
|
w obu kierunkach przejazdu:
... – Nadbystrzycka – Narutowicza – Zesłańców Sybiru – Kołłątaja –
|
156, 160, 950*
* wariant z Choin
|
w kierunku przystanku Choiny:
... – Fabryczna – al. Unii Lubelskiej – Al. Tysiąclecia – Lubartowska – …
w kierunku przystanków: Felin, os. Poręba i Pancerniaków:
... – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Fabryczna – …
|
N1
|
w kierunku przystanku Żeglarska:
... – Lubartowska – Ruska – al. Unii Lubelskiej – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – Zamojska – Bernardyńska – pl. Wolności – …
w kierunku przystanku Paderewskiego:
… – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Al. Tysiąclecia – Lubartowska – …
|
N2
|
w obu kierunkach przejazdu:
… – pl. Wolności – Bernardyńska – Zamojska – Rondo Lubelskiego Lipca ’80 – al. Unii Lubelskiej – Lwowska – …
W czasie obowiązywania objazdów wyłączone z użytkowania będą przystanki Szewska 02 oraz Brama Krakowska 01, 02 i 04.
- Jednocześnie informujemy, że najbliższy weekend będzie ostatnim, podczas którego będzie obowiązywało czasowe zamknięcie ul. Królewskiej na odcinku od ul. Bajkowskiego do ul. Podwale. Ma to związek z rozpoczynającym się 25 sierpnia remontem ul. Podwale i koniecznością zapewnienia przejazdu dla ruchu kołowego - dodaje Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza.