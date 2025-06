Lubelscy uczniowie docenieni i nagrodzeni. Za oceny i sukcesy artstyczne

Izrael kontra Iran: Ataki i wezwania do ewakuacji

Siły Obronne Izraela (IDF) wzywają do ewakuacji dużego obszaru w północnej części stolicy Iranu. Irańska Gwardia Rewolucyjna wezwała mieszkańców Tel Awiwu do jak najszybszej ewakuacji. A USA wysyłają dodatkowy lotniskowiec na Bliski Wschód i dużą liczbę powietrznych tankowców do Europy.