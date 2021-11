Studenci UMCS dostaną specjalne zadanie. Chodzi o informatykę

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, czyli największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego wykonującą m.in. zadania wyznaczane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. To właśnie on odpowiada za wdrażanie takich systemów jak m.in.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, e-dowód czy login.gov.pl

- To projekt, który otwiera nowy rozdział związany z tym, co traktujemy jako absolutny priorytet, a mianowicie informatyzację i cyfryzację naszej uczelni rozumianą w różnych aspektach – podkreśla prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS i dodaje, że pandemia COVID-19 sprawiła, że konieczności tych wdrożeń doświadczamy wszyscy. - Również w kategorii organizacji administracji uniwersyteckiej szybki przepływ informacji związany z informatyzacją, cyfryzacją jest konieczny. Wymusza go czas, w którym obecnie funkcjonujemy.

- Współpraca przyniesie nam obopólne korzyści – uważa Przemysław Koch, dyrektor COI. – Rozpoczynamy tę kooperację od programu praktyk dla studentów UMCS, ale to jest tylko początek. Liczymy na owocną współpracę, zarówno w zakresie kształcenia studentów, jak i wytwarzania produktów, które służą do cyfryzacji relacji między obywatelem i państwem, bo tutaj mamy jeszcze dużo do zrobienia. Liczymy także na pomysły, które pojawią się na uczelni, które będą innowacyjne i pomogą nam lepiej dostarczać nasze produkty.

- Jako obywatele naszego kraju jesteśmy zainteresowani tym, żeby żyło nam się sprawniej i lepiej, jeżeli chodzi o relacje między nami, a różnego rodzaju instytucjami publicznymi – dodaje prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, który nadzorował proces przygotowujący do podpisania porozumienia. - Wiemy, że bardzo wiele już w Polsce dokonano w zakresie cyfryzacji procesów administracyjnych, ale COI odpowiada za bardzo wiele systemów, z których na co dzień korzystamy: począwszy od zwykłych, prostych spraw związanych z naszymi dokumentami osobistymi po obsługę systemu poruszania się po autostradach.