Sztuka w dawnych Zakładach Tytoniowych, czyli Festiwal „Open Art. Tytonie”

Autor: Zdjęcie autora Ismena Cieśla
29 sierpnia 2025 0:00
(fot. UM Lublin/nadesłane)

Na terenie dawnych Lubelskich Zakładów Tytoniowych zainaugurowano drugą edycję festiwalu „Open Art. Tytonie”, organizowanego w ramach projektu CreArt 3.0 #stringing_together. To wydarzenie, które ma łączyć lokalnych i zagranicznych twórców, otwiera jednocześnie przestrzeń postindustrialną na kulturę, dialog i wspólne działanie.

W tym roku w festiwalu bierze udział sześcioro twórców: cztery osoby z Lublina  Łukasz Majerowski • Natalia Bak  Paulina Garbiec  Izabela Popko – oraz dwaj artyści z Ukrainy: • Vitalii Hrekh  Serhii Hrekh, którzy z powodu wojny nie mogą przyjechać osobiście. Przygotowali jednak projekt muralu nawiązującego do idei CreArt i Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Sam mural wykona na miejscu Łukasz Majerowski.

To dla mnie duże wyzwanie, ale i przyjemność, bo przenoszę projekt artystów niezwykle cenionych w środowisku. Cieszę się, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia – mówił Majerowski.

Lokalne artystki stworzą w przestrzeni „Tytoni” instalacje inspirowane przemysłową historią miejsca, które dziś przeobraża się w centrum działań kulturalnych.

– Miasto Lublin jest miastem wyjątkowym, w którym rozwijają się ogromne talenty. Naszą rolą jest stworzyć dla nich przestrzeń i sieciować środowiska – zarówno biznesowe, jak i artystyczne. Wierzymy, że dawne zakłady tytoniowe zamienią się w dzielnicę przemysłów kreatywnych – mówiła podczas otwarcia Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

Mural, warsztaty i strefa kreatywna

Kulminacją festiwalu będzie odsłonięcie muralu w sobotę, 30 sierpnia, w godz. 16-19. Na skwerze przy ul. Smoluchowskiego 1 działać będzie strefa kreatywna – z warsztatami dla dzieci i dorosłych, wystawą lokalnych twórców i dyskusją o roli sztuki w dialogu międzykulturowym.

Dla wygody mieszkańców miasto uruchomi specjalny, bezpłatny autobus z Placu Zamkowego. Odjedzie dwukrotnie: o 15.15 (w jedną stronę) oraz o 16.15 (w obie strony).

Sztuka spotyka biznes

W ramach festiwalu zaplanowano także wydarzenie dla przedsiębiorców – spotkanie „Biznes&Kreatywność”, które odbędzie się 29 sierpnia. – Chcemy sieciować dwa środowiska: biznes i sektor kreatywny, bo przedsiębiorczość plus kreatywność równa się innowacja – podkreślała Monika Król, zastępczyni dyrektorki Wydziału Kultury UM Lublin.

Gośćmi spotkania będą Agnieszka i Krzysztof Michałowscy – gospodarze dawnego kompleksu tytoniowego. – Dla mnie to wydarzenie jest spełnieniem marzeń. Już przy pierwszych szkicach rewitalizacji wiedzieliśmy, że to miejsce zasługuje na sztukę i kreatywność – mówiła Agnieszka Michałowska.

Na spotkanie obowiązują zapisy poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej.

Europejska Stolica Kultury 2029

Działania w dawnych Zakładach Tytoniowych prowadzone przez Fundację Tytonie.ART wpisują się w strategię rozwoju sektora kreatywnego w Lublinie oraz w przygotowania do roli Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Festiwal potrwa do 30 sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Urząd Miasta Lublin sztuka Beata Stepaniuk-Kuśmierzak zakłady tytoniowe sztuka współczesna CreArt mural Michał Ćwiek tytonie

Komunikaty