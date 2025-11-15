Trzy litery, jedno serce. AZS Politechniki Lubelskiej świętuje 60-lecie

AZS PL tworzy dziś społeczność 440 członków, będących częścią ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej blisko 70 tysięcy sportowców działających w niemal 2,5 tysiącach sekcji przy 165 uczelniach. – Jesteśmy dumni ze wszystkich, nie tylko z medalistów – podkreślają przedstawiciele Politechniki Lubelskiej.

Trudno jednak mówić o historii klubu bez wspomnienia sukcesów. Jak wylicza jego prezes, Jakub Kańkowski, tylko w ostatnich latach sportowcy AZS PL zdobyli ponad 40 medali na mistrzostwach Polski, Europy i świata. – Kluczowe dla naszego rozwoju są ostatnie lata. Rozbudowa bazy sportowej oraz uzyskanie osobowości prawnej trzy lata temu otworzyły nam zupełnie nowe możliwości – zaznacza. Od tego momentu klub zaczął występować pod własną nazwą w rozgrywkach ligowych, realizować projekty szkoleniowe i aplikować o fundusze, co przełożyło się m.in. na dynamiczny rozwój sekcji młodzieżowych.

Jubileusz to także czas wspomnień dla tych, którzy tworzyli AZS przez dziesięciolecia. – AZS to dla mnie pół wieku życia. Związałem się z nim jeszcze w czasach Wyższej Szkoły Inżynierskiej i od tamtej pory towarzyszy mi nieustannie – opowiada Witold Zimny, były wiceprezes i honorowy członek klubu, a także wieloletni prezes Wojewódzkiej Federacji Sportu. Zimny przyznaje, że z optymizmem patrzy na przyszłość organizacji: – Dzięki przychylności uczelni i władz klubu czekają nas dobre lata.

O tym, jak ważną rolę pełni klub w życiu akademickim, przypomina również rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Zbigniew Pater. Wspomina własne sportowe zaangażowanie w sekcjach narciarskiej i lekkoatletycznej. – AZS to dla mnie nie tylko wspomnienia. To coś, co ukształtowało moje podejście do aktywności fizycznej i trwa do dziś – mówi.

Obecnie w strukturach AZS PL funkcjonuje 21 sekcji akademickich, 2 młodzieżowe oraz 4 sekcje ligowe: unihokej mężczyzn (I liga), tenis stołowy kobiet (I liga), tenis stołowy mężczyzn (II liga) oraz siatkówka kobiet (III liga). Ambicje klubu są jednak znacznie większe. – Chcielibyśmy, aby męska drużyna unihokeja wróciła do Ekstraligi, a kobiecy tenis stołowy zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej – mówi Kańkowski.