Witosa i Tysiąclecia do remontu. Jest przetarg

O tym, że ulice Witosa i Tysiąclecia wymagają modernizacji wie każdy kierowca. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie tych inwestycji.
Remont fragmentów ulic Witosa i Tysiąclecia nie wyczerpuje tej inwestycji. Dodatkowym, bardzo istotnym elementem prac będzie przebudowa wiaduktu w ciągu ulic Łęczyńskiej i Hutniczej.
– Prace polegać będą na frezowaniu nawierzchni, regulacji infrastruktury technicznej, ułożeniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, a następnie warstwy ścieralnej. Wymianie krawężników na obiekcie z betonowych na krawężniki kamienne, odtworzeniu pętli indukcyjnych – informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
Oferenci mają czas na złożenie wymaganej dokumentacji do 20 października.