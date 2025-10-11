Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

"Z pasji do mleczarstwa" odbyła się już piąta edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa. Uczestnicy mogli wziąć udział w prelekcjach o produkcji i właściwościach sera, warsztatach kulinarnych z serem w tle oraz przede wszystkim zakupić produkty od lokalnych producentów. Podczas targów można było zakupić produkty z dużych lubelskich mleczarni, tj. OSM Piaski, Lumiko, czy Bieluch, ale także małych lokalnych producentów. Znalazły się takze stoiska kół gospodyń wiejskich, które wykorzystały ser w swoich potrawach, a także miały wyroby, które do sera pasują idealnie.

– Nasze wydarzenie promuje patriotyzm gospodarczy i lubelskie produkty mleczarskie – podkreśla Mariola Tarnowska z fundacji Regionalia Lubelszczyzny. – To okazja, by poznać serowarów indywidualnych, lokalne mleczarnie i dowiedzieć się, jak powstają różne gatunki serów.

Gościem specjalnym imprezy był prof. Marek Kosmulski z Politechniki Lubelskiej, kolekcjoner etykiet z serów. Podczas wydarzenia zaprezentował zaledwie część swojej niezwykłej kolekcji, obejmującej etykiety z lubelskich mleczarni.

Nie zabrakło także nauki i widowiskowych pokazów. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz uczestnicy projektu SUP-RIM, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opowiedzieli o nowoczesnych metodach warzenia serów i prozdrowotnych właściwościach mlecznych produktów.