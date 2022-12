Zwłoki 64–latka w przydrożnym rowie

W czwartek łukowscy policjanci dostali informację o mężczyźnie bez oznak życia. Znaleziono go przy drodze w miejscowości Szaniawy Matysy (gmina Trzebieszów). – Pomimo pomocy medycznej nie zdołano przywrócić krążenia i stwierdzono zgon mężczyzny– relacjonuje młodszy aspirant Maciej Zdunek z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Przy zwłokach leżał też rower. Ale miejsce nie było objęte monitoringiem. – Pod nadzorem prokuratora na miejscu tego zdarzenia zabezpieczyliśmy ślady i wykonaliśmy czynności procesowe –dodaje Zdunek. Ciało 64– latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. – Wszczęliśmy postępowanie, by ustalić, czy doszło do zdarzenia drogowego, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci mężczyzny z innych przyczyn– wskazuje policjant.