Bujanie w obłokach to jego specjalność

W 2016 roku zostałeś najmłodszym w lubelskim aeroklubie i Polsce szybownikiem…

- Zmieniły się przepisy. Okazało się, że już 14-latek może szkolić się na pilota szybowcowego. Jeszcze w zimie zapisałem się na zajęcia. Musiałem najpierw opanować teorię, zgłębić tajniki nawigacji, meteorologii, możliwości i ograniczenia ludzkiego ciała, prawa lotniczego i budowy szybowców. Sporo tego było. Potem egzamin teoretyczny, test składający się z 45pytań, po dziewięć z każdego przedmiotu. Dla mnie to była błahostka. Szkolenie praktyczne z kolei zawsze odbywa się najpierw pod bacznym okiem instruktora. Minimum programowe to 44-45 lotów instruktorskich oraz pięć lotów samodzielnych.

Swoją pasję kontynuowałeś w klasie szybowcowej w XLiceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej w Lublinie.

– Nauka niczym nie różniła się od innych szkół poza tym, że dwie godziny tygodniowo instruktorzy prowadzili zajęcia z zajęć lotniczych, przygotowywali teoretycznie do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu. Co ważne, uczniowie w takiej klasie mają zagwarantowane darmowe latanie do uzyskania warunków wymaganych do licencji szybowcowej SPL. A to było wtedy około 8 tysięcy złotych.

Ucząc się w klasie szybowcowej miałeś okazję kilka razy skoczyć ze spadochronem. Nie przeszła ci przez głowę myśl, że może spróbować swoich sił w tym sporcie?

- Ani przez chwilę. Ze spadochronem skakałem sześć razy. To bardzo dziwne uczucie, gdy wyskakujesz ze sprawnego samolotu. Nie, to zdecydowanie nie dla mnie.

Dziś nie tylko szybujesz, ale i latasz samolotami!

- Od zawsze chciałem latać. Licencję turystyczną PPL(A), a to pierwszy krok w lotniczej karierze każdego kto marzy o zawodzie profesjonalnego pilota liniowego, zdobyłem w 2018 roku. Od maja tego roku z kolei rozpocząłem serię egzaminów na licencje ATPL(A), pozwalającą usiąść za sterami dużych samolotów pasażerskich. Moim marzeniem jest latać, tak jak wujek Leszek samolotami boeing 787 dreamliner.

Wróćmy do szybowców. Plan na rozpoczynające się na początku przyszłego tygodnia 51. Mistrzostw Polski Juniorów?

- Na pewno dużo lepszy występ niż przed rokiem i miejsce w czołowej „dziesiątce”. Stawka jest dość mocna. Tytułu mistrza kraju bronić będzie Tomasz Kurowski z Aeroklubu Krakowskiego. W ubiegłym roku wygrał dwie z trzech konkurencji, a w jednej zajął trzecie miejsce.