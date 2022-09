"Powiat Opolski wita" i wszystkich zaprasza. Rozpędzony i pijany kierowca sam się wprosił

Gdyby głupota mogła fruwać, to nasz antybohater wyprzedziłby NASA w wyścigu na orbitę Księżyca. W czwartek wieczorem 36-latek zakończył podróż swoim seatem w miejscowości Borów-Kolonia. Auto, którym jechał wypadło z drogi i uderzyło w znak "Powiat Opolski wita".

Kiedy na miejsce dotarli policjanci, to mężczyzna rzucił się do ucieczki. Ruszył w stronę pobliskiego lasu, ale został zatrzymany i doprowadzony na komendę. Jak się okazało, był on nie tylko kompletnie pijany - ponad 2.5 promila alkoholu w organizmie - ale również miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

36-latek spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz odpowie przed sądem za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc w stanie nietrzeźwości oraz za kierowanie pojazdem pomimo dożywotniego zakazu. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.