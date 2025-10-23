Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Krótka przygoda z muzeami. Tomasz Mleczek odchodzi

Autor: Zdjęcie autora Radosław Szczęch
Tomasz Mleczek we wrześniu zrezygnował ze stanowiska dyrektora w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, a w środę rozstał się z posadą wicedyrektora Muzeum Zamek w Janowcu<br />
Tomasz Mleczek we wrześniu zrezygnował ze stanowiska dyrektora w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, a w środę rozstał się z posadą wicedyrektora Muzeum Zamek w Janowcu
(fot. Muzeum Zamek/FB)

Pod koniec września Tomasz Mleczek ze względów osobistych zrezygnował ze stanowiska dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. W tym tygodniu rozstał się również z Muzeum Zamek w Janowcu, gdzie od stycznia był wicedyrektorem.

Tomasz Mleczek był jednym z pierwszych nowych pracowników Muzeum Zamek w Janowcu tuż po usamodzielnieniu tej jednostki, czyli formalnym odłączeniu ze struktur MNKD. Były kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, historyk wojskowości i bronioznawstwa do Janowca przychodził z misją zadbania o sprawy merytoryczne nowej jednostki, w tym przygotowania wystawy stałej. W lutym został zatrudniony przez dyrektor Marzenę Brzezicką na stanowisko jej zastępcy, czyli wicedyrektora Muzeum Zamek.

W lecie na emeryturę odeszła ówczesna dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego, była starosta puławska, Danuta Smaga. Pełniącym obowiązki został Tomasz Mleczek, który następnie wygrał konkus na to stanowisko pokonując jedyną konkurentkę - Romanę Rupiewicz. Od sierpnia historyk wojskowości łączył więc dwie funkcje - szefa MNDK oraz zastępcy dyrektora w Janowcu. Nie trwało to jednak długo, bo już we wrześniu z nowej posady zrezygnował.

- 30 września zarząd Województwa Lubelskiego odwołał pana Tomasza Mleczka ze stanowiska dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym na jego własną prośbę. Jednocześnie zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia panu Sławomirowi Bąkowi pełnienia obowiązków dyrektora - informuje Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka. Jak dodaje, decyzję tę Mleczek podjął ze względów osobistych.

W środę, 22 października, stracił drugą posadę. Jak mówi nam dyrektor Marzena Brzezicka, ze swoim zastępcą rozstała się za porozumieniem stron. Tym samym Muzeum Zamek nie ma już wicedyrektora i co ciekawe, na razie nie zanosi się na uzupełnienie tego wakatu.

- Nie mam zamiaru nikogo zatrudniać na tym stanowisku. Mamy bardzo dobry zespół pracowników, który właściwe realizuje powierzone zadania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy w konkretnych przypadkach współpracować z zewnętrznymi ekspertami - przyznaje dyrektor Brzezicka.

Jeszcze w lecie sam Tomasz Mleczek mówił nam, że w zamku rozpoczął budowę nowej kolekcji muzealnej na zamku, która wymaga czasu. Zapewniał, że nie chce tego zadania zostawiać, gdyż byłoby to "nieprofesjonalne". Stało się inaczej.

Kiedy konkurs na nowego szefa muzeum w Kazimierzu Dolnym? Decyzję w tej sprawie podejmie zarząd województwa. Na razie, jak wspomnieliśmy, funkcję tę tymczasowo pełni Sławomir Bąk.

