Księżna, Basia i zielone skarby Puław w specjalnej książeczce

(fot. ZDM)

„Przyrodnicze skarby Puław” to tytuł komiksu, który wydał Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z Muzeum Nadwiślańskim. Skierowana do dzieci i młodzieży książka opowiada o gatunkach roślin i zwierząt występujących na terenie miasta.

