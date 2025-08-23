Niedzielne wyścigi na targowisku. Czas na II Puławski Super Sprint

Puławscy miłośnicy motoryzacji i sportów motorowych tego wydarzenia nie mogą przegapić. Na placu miejskiego targowiska przy Dęblińskiej powstał tymczasowy tor wyścigowy z zapleczem, na którym w niedzielę zmierzą się ze sobą kierowcy-amatorzy. Jak mówią organizatorzy drugiej edycji Puławskiego Super Sprintu, wbrew nazwie - nie chodzi o osiąganie zawrotnych prędkości, ale o technikę prowadzenia samochodu. Liczyć będzie się zatem nie tylko czas, ale także precyzja. Na najlepszych kierowców-amatorów czekają puchary.

Puławski Super Sprint oprócz głównego punktu programu, czyli wyścigów na wspomnianym torze, oferuje sporo atrakcji okołomotoryzacyjnych oraz tych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

- Naszym celem jest, by młodzi rozwijali swoje pasje w sposób odpowiedzialny i w kontrolowanych warunkach, zamiast angażować się w niebezpieczne wyścigi na ulicach - tłumaczy Agata Hołubiczko-Ponikowska, prezes stowarzyszenia "Puławy Bez Granic", organizatora puławskiego moto-eventu.

Poza pokazami driftu oraz akrobatycznej jazdy na motocyklach, pojawi się np. symulator dachowania oraz alko-gogle zniechęcające do jazdy jakimkolwiek pojazdem pod wpływem alkoholu. Na miejscu pojawią się także przedstawiciele fundacji Piękne, Silne-Wyjątkowe, którzy będą zachęcać mężczyzn do badań profilaktycznych, a Sportowe Puławy i Oiffice of Gaming poruszą temat zdrowia psychicznego.

Swój kącik znajdą również najmłodsi, na których czekać będą dmuchańce, a w ramach przerywnika pomiędzy kolejnymi startami zaplanowano pokazy sztuk walki. Warto wspomnieć, że dochód ze strefy dla dzieci trafi na rehabilitację puławianina, który w wieku 20 lat pokonał nowotwór. Na własny cel zbierać pieniądze będą również strażacy-ochotnicy z osiedla Włostowice, którzy potrzebują nowego sprzętu dla swojej jednostki. Na Dęblińskiej otworzą strefę gastronomiczną.

Puławski Super Sprint już w niedzielę na puławskim targowisku przy Dęblińskiej, początek o godz. 10, koniec ok. godz. 17. Wstęp wolny.