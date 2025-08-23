"Oprócz bękitnego nieba" i inne hity w Żyrzynie. Gmina zaprasza na dożynki

Dożynki tradycyjnie rozpocznie msza święta w intencji rolników i mieszkańców gminy Żyrzyn (godz. 15). Godzinę później zebrani wysłuchają okolicznościowych wystąpień oraz podzielą się chlebem. Formalna część wydarzenia powinna zakończyć się ok. godz. 16:30. Blok artystyczny zainauguruje występ gospodyń z KGW w Kośminie oraz zespołu Zagrodzka Nuta. Tuż przed godz. 17 swoje umiejętności wokalne pokażą Strażacy Razem z Borysowa, a następnie KGW z Żyrzyna. Ok. godz. 18:30 na scenie poproszeni zostaną autorzy najładniejszych wieńców dożynkowych. Na zwycięzców w tym konkursie czekają nagrody ufundowane przez gminę.

Wieczorem, o godz. 19, ludowe brzmienia zastąpią dźwięki elektrycznych gitar i perkusji. Na scenie pojawi się polski zespół rockowy - Golden Life. Ich najbardziej znane utwory to cover "Oprócz" (błękitnego nieba przyp.), a także "Helikopter", "Dobra, dobra, dobra" czy "24.11.94". Zespół został założony w 1988 roku w Gdańsku. Obecnie tworzą go: Adam "Wola" Wolski, Karol Skrzyński-Paszkowicz, Jarosław "Pastyl" Turbiarz, Jacek "Bodek" Bogdziewicz i Michał "Wierzba" Saidowski.

Na koniec dożynek do zabawy tanecznej zebranych zachęci zespół Deks (od godz. 21). Wstęp wolny.

Dożynki powiatowe za tydzień - 31 sierpnia w Końskowoli. Tam wystąpi zespół Poprzeni Kawą Trzy.