Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Koncert gdańskiej grupy Golden Life zakończył niedzielne dożynki w Żyrzynie. Na scenie w parku wybrzmiały takie hity jak "Oprócz", "Helikopter", "24.11.94", "Napinacz 2000" i inne. Zanim rockmani wyszli na scenę, występowały na nim lokalne zespoły ludowe, a także uczestnicy konkursu wiedzy o gminie. Ten ostatni wygrali mieszkańcy Kotlin, którzy najlepiej odpowiadali na pytania przygotowane przez urzędników.

- W ogóle się nie przygotowywaliśmy do tego startu. Ja tylko przed wejściem na scenę sprawdziłem w internecie jaka jest powierzchnia gminy. Mieszkam tutaj ponad 60 lat, trzy kadencje byłem radnym, a teraz trzecią kadencję jestem sołtysem, więc jakiś zasób wiedzy mam - mówi Bogdan Nowacki, sołtys Kotlin.

- Najtrudniejsze były pytania o budżet i liczbę gospodarstw - dodaje, przyznając że zwycięstwo to efekt dużej wiedzy towarzyszących mu pań, Renaty Staniak - przewodniczącej miejscowego KGW oraz Anny Skrzypiec z lokalnego stowarzyszenia. Warto wspomnieć, że dochód z puszki na stoisku sołectwa w Kotlinach oraz cały dochód ze sprzedaży oferowanych na dożynkach dań i napojów trafi na leczenie małej Zosi, dziewczynki zmagającej się z poważna chorobą.

Nieodłącznym elementem dożynek są konkursy wieńców, które w gminie Żyrzyn z racji dużego zaangażowania mieszkańców oraz wieloletniej tradycji, od lat stoją na wysokim poziomie artystycznym. W kategorii wieńców nowoczesnych pierwsze miejsce zdobyli mieszkańcy sołectwa Borysów. - Naszą Matkę Boską z dzieciątkiem tworzyliśmy przez trzy tygodnie, po 6-7 godzin dziennie. Użyliśmy pszenicy, pszenżyta, wrzosów, różnych gatunków traw, dodaliśmy wrotycz, nawłoć, suszki. Myślałyśmy, że zdobędziemy jakieś 3-4 miejsce, więc zwycięstwo to miłe zaskoczenie - mówi Monika Szaruga, sołtys Borysowa, zapraszając m.in. na tradycyjny, żytni chleb i tradycyjne wyroby mięsne oferowane na stoisku.

Drugie miejsce w tej samej kategorii zdobyły debiutantki - dziewczyny z żeńskiej drużyny OSP w Osinach. - Po zwycięstwie w zawodach postanowiłyśmy spędzić ze sobą więcej czasu i uwić wieniec. Miałyśmy wspaniałą pomoc ze strony pani Jadzi i Zosi, które nas zainspirowały i pokazały jak to się robi. Koleżanka wymyśliła ul z pszczołami na sprężynach, które symbolizują pracowitość i współpracę członkiń naszej drużyny. I tak powstało to dzieło - opowiada Sabina Gorgol. W wiciu wieńca uczestniczyły także Karolina Wojas, Sylwia Gałęzowska i Alicja Filipek. Trzecie miejsce zajęło Stowarzyszenie "Niezapominajka" z Borysowa.

Wśród wieńców tradycyjnych najlepsze były koła gospodyń. Wygrały gospodynie z Zagród przed ich koleżankami z Żyrzyna. Podium zamknęły członkinie KGW w Kotlinach.