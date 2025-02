Narkotyki w Radzyniu i okolicach. Zatrzymano cztery młode osoby

Policjanci z wydziału kryminalnego radzyńskiej policji dowiedzieli się, że jedna z par zamieszkujących Radzyń Podlaski, kobieta i mężczyzna z wieku 20 i 25 lat, może posiadać środki odurzające. Nie mylili się. Gdy weszli do ich mieszkania, znaleźli narkotyki. Pozyskane przez mundurowych informacje wskazywały również na to, że podobne środki mogą posiadać 18 i 21-latek - znajomi wspomnianej pary. Po wytypowaniu miejsca, gdzie mogą przebywać, udali się do gminy Wohyń, gdzie do kontroli zatrzymali auto, którym poruszali się młodzi mężczyźni.

- W trakcie przeszukania w jego wnętrzu ujawnili środki odurzające. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 1,2 kilograma amfetaminy, niemal 70 gramów mefedronu, marihuanę, a także niemal 1400 tabletek MDMA (metylenodioksymetamfetamina - ecstasy przyp. autor) - wylicza podkom. Piotr Mucha, rzecznik radzyńskiej policji.

Cała czwórka została zatrzymana do wyjaśnienia w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty. Zgodnie z wolą śledczych Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim zgodził się na aresztowanie podejrzanych na 3 miesiące. Za posiadanie zabronionych substancji grozi im do 10 lat więzienia.