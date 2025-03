Radzyń otwiera się na młodych radnych. Pierwszy raz w historii

- Trzeba zebrać 10 podpisów poparcia. Można mieć wpływ na to co dzieje się w mieście, organizować wydarzenia i współpracować z samorządem- zachęca burmistrz Jakub Jakubowski. Niedawno o powołaniu MRM zdecydowali radni miasta.

Młodzi po raz pierwszy będą mogli doradzać urzędnikom w Radzyniu. Do tego grona dostanie się 15 młodych osób w wieku od 11 do 25 lat. Najpierw trzeba wysłać formularz do ratusza, później specjalna komisja oceni kandydatów. A ostateczną decyzję podejmie burmistrz. Dodatkowe noty dostaną ci zaangażowani w działalność społeczną i życie publiczne czy projekty obywatelskie.

Kadencja ma się rozpocząć w tym roku. Młodzi radni będą mogli uczestniczyć opracowaniu dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży, ale też sami podejmować inicjatywy na rzecz młodych, a także kierować zapytania do „starszej rady”. Wiadomo już, że młodzież chce mieć w mieście swoje miejsce spotkań. Kandydaci mogą aplikować do 11 kwietnia.