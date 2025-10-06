Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Tipping Point to pierwszy singiel i teledysk z nadchodzącego albumu, który ukaże się na początku 2026 roku o który będzie nazywał się... Megadeth. I będzie to ostatni studyjny album grupy.
„Wszyscy mamy różne ‘punkty krytyczne’ i mogą się one zmieniać każdego dnia. Myślę, że obecnie wszyscy jesteśmy doprowadzani do pewnych granic, ale ważne jest, żeby nie dać się całkowicie zdołować” – opowiada o nowym utworze Dave Mustaine, lider Megadeth.
Album Megadeth ma być ostatnią studyjną płyta amerykańskiego zespołu. A jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone pierwsze daty pożegnalnej trasy koncertowej.
Megadeth - Tipping Point:
Grupa Megadeth została założona w Los Angeles w 1983 roku przez wokalistę i gitarzystę Dave'a Mustaine'a. To jeden filarów Wielkiej Czwórki amerykańskiego thrash metalu (do której zalicza się też Metallica, Anthrax i Slayer).
Megadeth zadebiutował w 1985 roku albumem „Killing Is My Business... and Business Is Good!”. Do ich najbardziej znanych dokonań należą płyty „Rust In Peace” (1990) i „Countdown To Extinction” (1992).
W sumie w ciągu 42 lat istnienia Megadeth zdobył dwanaście nominacji do nagrody Grammy, wygrywając pierwszą w 2017 roku za album „Dystopia” i sprzedał ponad 50 milionów albumów na całym świecie.
Obecnie grupę tworzą: • Dave Mustaine (wokal, hitara) • James LoMenzo (bas) • Teemu Mäntysaari (gitara) • Dirk Verbeuren (perkusja).