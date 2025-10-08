AZS UMCS Lublin rozpoczyna zmagania w FIBA EuroCup

Rywalki to prawdziwa instytucja belgijskiej koszykówki. Klub z Namur powstał w 1978 roku jako Saint-Servais, a w obecnej formie - Basket Namur Capitale - funkcjonuje po połączeniu dwóch uznanych lokalnych drużyn: Dexia Namur i Novia Namur. Od tego momentu zespół nieprzerwanie należy do krajowej czołówki, regularnie sięgając po tytuły i występując w europejskich pucharach. Na koncie belgijskiego giganta znajduje się 18 mistrzostw kraju oraz 17 Pucharów Belgii.

W obecnym sezonie Basket rozegrał już cztery ligowe kolejki. Miejscowe rozgrywki są jednak mocno zróżnicowane pod względem poziomu, więc regularnie zdarzają się jednostronne mecze. Namur rozbił więc Spirou Basket 84:43, a Lummen 109:50. Na inaugurację sezonu przegrał jednak niespodziewanie z Liege 64:67. Te wyniki, a także pokonanie Kortrijk w ostatniej kolejce sprawiły, że Namur jest na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Prowadzi Castors Braine, którego trenerem jest dobrze znany w Lublinie Krzysztof Szewczyk.

Czwartkowy mecz rozpocznie się o godz. 20.30. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na kanale FIBA na YouTube