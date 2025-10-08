Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

AZS UMCS Lublin rozpoczyna zmagania w FIBA EuroCup

Kamil Kozioł
Aldona Morawiec rozpoczęła sezon od dobrego występu
Aldona Morawiec rozpoczęła sezon od dobrego występu (fot. Elbrus Studio)

Podopieczne Karola Kowalewskiego trafiły do grupy B, w której nie są faworytami. Za rywali mają bowiem hiszpański Hozono Global Jairis, serbski UZKK Student i belgijski Basket Namur Capitale. I właśnie ta ostatnia ekipa będzie pierwszym przeciwnikiem polskiej ekipy.

Rywalki to prawdziwa instytucja belgijskiej koszykówki. Klub z Namur powstał w 1978 roku jako Saint-Servais, a w obecnej formie - Basket Namur Capitale - funkcjonuje po połączeniu dwóch uznanych lokalnych drużyn: Dexia Namur i Novia Namur. Od tego momentu zespół nieprzerwanie należy do krajowej czołówki, regularnie sięgając po tytuły i występując w europejskich pucharach. Na koncie belgijskiego giganta znajduje się 18 mistrzostw kraju oraz 17 Pucharów Belgii.

W obecnym sezonie Basket rozegrał już cztery ligowe kolejki. Miejscowe rozgrywki są jednak mocno zróżnicowane pod względem poziomu, więc regularnie zdarzają się jednostronne mecze. Namur rozbił więc Spirou Basket 84:43, a Lummen 109:50. Na inaugurację sezonu przegrał jednak niespodziewanie z Liege 64:67. Te wyniki, a także pokonanie Kortrijk w ostatniej kolejce sprawiły, że Namur jest na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Prowadzi Castors Braine, którego trenerem jest dobrze znany w Lublinie Krzysztof Szewczyk.

Czwartkowy mecz rozpocznie się o godz. 20.30. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na kanale FIBA na YouTube

PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

