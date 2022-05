W Lublinie rozegrano XVII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w skokach przez przeszkody

– Nasz parkur posiada kwarcowe podłoże z drenażem. Jeżeli zaczęłoby mocno padać, to otwieramy studzienkę, która sprawi, że nie będzie kałuż. Podłoże jest bardzo elastyczne, co sprawia, że konie nie zakopują się w piachu – mówi mgr Ewelina Tkaczyk z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. – Kierunek hipologia i jeździectwo cieszy się dużą popularnością. To elitarne studnia również dlatego, że student może przyjechać ze swoim koniem. Na jednym roku mamy około 40 osób – mówi prof. Iwona Janczarek, kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni oraz Kierownik Ośrodka Jeździeckiego UP w Lublinie.

Warto dodać, że w najbliższych miesiącach Uniwersytet Przyrodniczy zrobi kolejny krok w kierunku budowy swojego prestiżu w środowisku jeździeckim. W najbliższym czasie na Felinie otworzy się Stacja Dydaktyczno-Badawcza Jeździectwa i Hipoterapii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. – W nowym ośrodku będzie duża hala, w której można organizować zawody ogólnopolskie. Swoje miejsce znajdzie tam również bieżnia dla koni czy profesjonalne boksy – tłumaczy Ewelina Tkaczyk. – Ta inwestycja pozwoli nam nawet na organizację zawodów międzynarodowych – mówi prof. Iwona Janczarek.

Rozgrywane w weekend XVII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w skokach przez przeszkody okazały się wielkim sukcesem organizacyjnym. Impreza była znakomicie przygotowana, a na starcie pojawiło się łącznie aż 101 koni. Nie można było również narzekać na poziom sportowy, który był co najmniej zadowalający. – Ta impreza to zasługa prof. Iwony Janczarek. To szefowa z krwi i kości. Jesteśmy dumni, że mamy w kadrze takie osoby. Myślę, że skutecznie wypełnimy lukę, która ostatnio powstała w tym sporcie w naszym mieście. Widać, że jest duże zainteresowanie ze strony lublinian. Wierzę, że dzięki nowemu ośrodkowi niedługo ściągniemy inne ciekawe imprezy do Lublina – mówi prof. Bartosz Sołowiej, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ze sportowego punktu widzenia należy dodać, że XVII Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w skokach przez przeszkody w konkurencji dwunawrotowej wygrała Ewelina Rocka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Drugie miejsce zajęła Karolina Franas z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Najniższy stopień podium zajęła Natalia Gajko, na co dzień również ucząca się na lubelskim Uniwersytecie Przyrodniczym.