Wszystko dobrze się skończyło. Zaginiony 31-latek odnalazł się w Niemczech

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim odwołała poszukiwania za zaginionym mieszkańcem gminy Ulhówek.

Mężczyzna zaginął pod koniec września. Był w drodze z do Polski z Danii, gdzie od lipca pracował. Jechał autokarem. Ostatni raz bliscy mieli z nim kontakt, gdy na dworcu w jednym z miast w Niemczech udostępnił im swoją lokalizację.

Później, jak ustalono, poszedł do toalety, a gdy wrócił nie było już autobusu. 31-latek nie nawiązał też wtedy żadnego kontaktu z rodziną, a jego telefon komórkowy przestał być aktywny.

Sprawę zgłoszono policji. Wszczęto poszukiwania, pojawiły się komunikaty z apelami o pomoc w ustaleniu losu 31-latka.

Dzisiaj przed godziną 13 z Tomaszowa Lubelskiego nadeszły dobre informacje.

"Zaginiony 31-latek z gm. Ulhówek odnalazł się dzisiaj na terenie Niemiec. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo" - przekazała mediom mł. asp. Aneta Brzykcy, rzeczniczka tomaszowskiej policji.