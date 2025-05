Startujemy z nowym cyklem programów poświęconych pracy dzielnicowych Straży Miejskiej w Lublinie. W ramach serii mieszkańcy poznają nie tylko kulisy służby, ale także problemy, z którymi funkcjonariusze mierzą się na co dzień.

Ponad 13 tysięcy mandatów na łączną kwotę 1,8 mln zł wystawili w ubiegłym roku lubelscy strażnicy miejscy. To prawie dwa tysiące więcej niż w 2023 roku. Większość dotyczyła nieprawidłowego parkowania. Ale nie tylko. Dyżurny Straży Miejskiej codziennie, przez całą odbiera kilkadziesiąt telefonów z prośbą o interwencję. To nie tylko zakłócanie porządku, picie alkoholu w miejscach publicznych, ale również bałagan na posesji, dzikie wysypiska, uszkodzone gałęzie drzew i wiele innych.

– Reagujemy na każdy sygnał – zapewnia Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie. – Na każdej dzielnicy mamy też dzielnicowego, który zna wszystkie bolączki mieszkańców.

Nasza redakcja postanowiła dokładnie przyjrzeć się pracy strażników miejskich w poszczególnych częściach miasta. Co dwa tygodnie będziemy z kamerą w innej dzielnicy. Towarzyszyć nam będzie dzielnicowy Straży Miejskiej, który opowie o tym, dlaczego nie można usunąć niektórych wraków z ulicy, gdzie na dzielnicy nie warto parkować, żeby nie narazić się na mandat albo jak zmusić sąsiada, żeby sprzątał po swoim psie.

Na stronie internetowe dziennikwschodni.pl oraz w papierowym wydaniu gazety znajdziecie co dwa tygodnie, w poniedziałek obszerne informacje o swojej dzielnicy. Będziemy je prezentować alfabetycznie. Poznacie też swojego dzielnicowego, do którego zawsze będziecie mogli się zwrócić w razie potrzeby.

Zachęcamy również do zgłaszania swoich uwag dotyczących problemów na dzielnicy, pracy strażników czy tego, co należałoby zmienić. Wspólnie możemy zdziałać wile. Sprawmy, żeby nasze miasto było jeszcze bardziej bezpieczne, czyste i przyjazne wszystkim.

W premierowym odcinku towarzyszymy starszemu inspektorowi Stanisławowi Jakubowskiemu podczas patrolu w dzielnicy Abramowice.

– Choć to dzielnica peryferyjna, problemów nie brakuje. Jak podkreśla inspektor, zgłoszenia mieszkańców dotyczą między innymi spożywania alkoholu w miejscach publicznych – przede wszystkim przy sklepach, przystankach autobusowych i stacji transformatorowej. To miejsca, które wieczorami przyciągają młodzież, gdzie oprócz picia alkoholu dochodzi do wandalizmu, malowania graffiti i zakłócania ciszy nocnej – mówi starszy inspektor Stanisław Jakubowski.

Innym istotnym problemem są nielegalne wysypiska śmieci. – Jeszcze dziesięć lat temu w pobliskim lesie zalegały ogromne ilości odpadów, porzucanych m.in. w głębokich rowach – dawnych wojennych transzejach. Śmieci te pochodziły zarówno z gospodarstw domowych, jak i rolniczych. Dzięki uporowi straży miejskiej oraz współpracy z właścicielami działek, teren został uprzątnięty, choć wymagało to wielu lat pracy i negocjacji. Tam, gdzie nie można było zidentyfikować właściciela terenu, do akcji wkraczali skazani z lubelskiego zakładu karnego – ich pomoc w sprzątaniu nielegalnych wysypisk okazała się nieoceniona – mówi st. insp. Jakubowski.

Dzielnicowi mierzą się również z problemem niewłaściwego parkowania – głównie na trawnikach, co prowadzi do niszczenia zieleni miejskiej. Pojawiają się też wraki – porzucone samochody, które z czasem są dewastowane przez wandali. W takich przypadkach strażnicy starają się dotrzeć do właścicieli i nakłonić ich do usunięcia pojazdu w trybie pilnym. Choć mają prawo do nakładania mandatów, inspektor Jakubowski zaznacza, że w pracy dzielnicowego kluczowe są rozmowa i empatia. Zamiast karania, często stawia się na wyjaśnianie, tłumaczenie i budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami.

Niektóre z interwencji w dzielnicy Abramowice

Śmieci

ul. Klonowica - zaśmiecony teren zielony przy kontenerze na odzież używaną – po interwencji teren uprzątnięto, a kontener opróżniono

ul. Abramowicka – zaśmiecona posesja zużytymi oponami oraz częściami samochodowymi – ciągłe czynności kontrolne spowodowały uprzątnięcie podwórza

ul. Żeglarska – dzikie wysypisko w pasie drogi – po zgłoszeniu do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin wysypisko zlikwidowano

ul. Wólczańska – składowisko odpadów drewnianych i innych na działce rolnej – po interwencji odpady usunięto

ul. Klonowica – działka zaśmiecona gałęziami, gabarytami, odpadami komunalnymi, zarośnięta wysokimi chwastami – ustalono właściciela, sprawa w toku

ul. Abramowicka – przepełnione kontenery na odzież używaną przy sklepach, po zgłoszeniach zostały zabrane przez właścicieli

Picie alkoholu

ul. Abramowicka – stałe i liczne kontrole

Bezpieczeństwo

Makowa – na nieogrodzonej posesji znajdowała się niezabezpieczona, głęboka studnia – po wyczerpaniu prawnych możliwości (właścicielka przebywa za granicą), studnia została zabezpieczona przez sąsiadów

ul. Odległa – uszkodzone znaki drogowe – po naprawie zostały ponownie ustawione

ul. Abramowicka – błoto z budowy, po wielokrotnych interwencjach kierownik ukarany mandatem karnym

ul. Podleśna – ubytki nawierzchni drogi – zgłoszenie przekazano do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie – ubytki uzupełniono

ul. Wólczańska - zagrożenie pożarowe na terenie łąk przy Czerniejówce – przypomnienie o obowiązku koszenia łąk

Różne

ul. Abramowicka – zgłoszenie dotyczące nielegalnej wycinki drzew – podczas interwencji właścicielka posesji przedstawiła odpowiednie dokumenty zezwalające na prowadzenie prac

ul. Wólczańska - łąki przy rz. Czerniejówce - zagrożenie pożarowe – kontrole obowiązku koszenia łąk,

ul. Wólczańska – stare gałęzie i konary w Czerniejówce, sprawa w toku

ul. Wólczańska – niezabezpieczone, opuszczone posesje, sprawa w toku

ul. Wólczańska przy stacji trafo – gromadzenie się młodzieży oraz spożywanie alkoholu, zaśmiecanie

ul. Podleśna - wjazd do lasu, podrzucanie śmieci, bezpańskie psy

Wraki aut