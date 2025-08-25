Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Po „Spotkaniach z historią”. To jedyny taki festiwal w Polsce

Oprac. ak
Gala festiwalowa, podczas której ogłoszono wyniki odbyła się w niedzielę (24 sierpnia) na Rynku Wielkim w Zamościu
Gala festiwalowa, podczas której ogłoszono wyniki odbyła się w niedzielę (24 sierpnia) na Rynku Wielkim w Zamościu (fot. Jan Cios)

W niedzielny wieczór, galą na Rynku Wielkim zakończył się 13. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”. Publiczność bawiła się podczas koncertu kwartetu Szafa Gra, a wcześniej poznała laureatów tegorocznej edycji imprezy.

Spotkania z historią” trwały w Zamościu od piątku. W ciągu trzech festiwalowych dni kinomani mieli okazję obejrzeć kilkanaście filmów zgłoszonych do konkursu, wiąć udział w pokazach specjalnych, a także spotkaniach z twórcami.

Jury, w którym zasiedli Stanisław Królak (przewodniczący), Paweł Woldan, Zbigniew Żmigrodzki, Mirosław Dembiński, Marta Pietrasiewicz zdecydowało, że nagroda główna w tym roku należy się filmowi „Rachwałowa” w reżyserii Pauliny Ibek. Nagroda specjalna przyznana została obrazowi „Zipser” (reż. Małgorzata Orłowska), a tę za najlepsze zdjęcia otrzymał Marek Gajczak pracujący przy filmie „Stańczyk” wyreżyserowanym przez Piotra Jaworskiego. Za montaż filmu „Profesor Michałowski. Droga do Faras” (reż. Władysław Jurków) nagrodzony został Marek Domowicz. Wyróżnienie otrzymał natomiast film „Anna od… pamięci”, wspólne dzieło Magdaleny Curzydło i Beaty Rzemieniuk.

Organizatorzy festiwalu „Spotkania z historią” zdecydowali również o przyznaniu nagrody za wybitne zasługi dla poslkiej kinematografii historycznej. Jej laureatką została Jadwiga Nowakowska, dziennikarka i reżyserka.

Natomiast publiczność za najciekawszy obraz tegorocznej edycji uznała film „Antoni Patek – patriota i zegarmistrz” w reżyserii Krzysztofa Paluszyńskiego.

ZFF „Spotkania z historią” to jest jedyne w Polsce wydarzenie prezentujące najnowsze filmy dokumentalne o tematyce historycznej. Organizują go wspólnie od kilkunastu lat Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Miasto Zamość, Redakcja Audycji Historycznych Telewizji Polskiej S.A.

Redakcja Dziennika Wschodniego była jednym z medialnych patronów wydarzenia.

Na terenie dawnych Lubelskich Zakładów Tytoniowych zainaugurowano drugą edycję festiwalu „Open Art. Tytonie”, organizowanego w ramach projektu CreArt 3.0 #stringing_together. To wydarzenie, które ma łączyć lokalnych i zagranicznych twórców, otwiera jednocześnie przestrzeń postindustrialną na kulturę, dialog i wspólne działanie.
