Po „Spotkaniach z historią”. To jedyny taki festiwal w Polsce

„Spotkania z historią” trwały w Zamościu od piątku. W ciągu trzech festiwalowych dni kinomani mieli okazję obejrzeć kilkanaście filmów zgłoszonych do konkursu, wiąć udział w pokazach specjalnych, a także spotkaniach z twórcami.

Jury, w którym zasiedli Stanisław Królak (przewodniczący), Paweł Woldan, Zbigniew Żmigrodzki, Mirosław Dembiński, Marta Pietrasiewicz zdecydowało, że nagroda główna w tym roku należy się filmowi „Rachwałowa” w reżyserii Pauliny Ibek. Nagroda specjalna przyznana została obrazowi „Zipser” (reż. Małgorzata Orłowska), a tę za najlepsze zdjęcia otrzymał Marek Gajczak pracujący przy filmie „Stańczyk” wyreżyserowanym przez Piotra Jaworskiego. Za montaż filmu „Profesor Michałowski. Droga do Faras” (reż. Władysław Jurków) nagrodzony został Marek Domowicz. Wyróżnienie otrzymał natomiast film „Anna od… pamięci”, wspólne dzieło Magdaleny Curzydło i Beaty Rzemieniuk.

Organizatorzy festiwalu „Spotkania z historią” zdecydowali również o przyznaniu nagrody za wybitne zasługi dla poslkiej kinematografii historycznej. Jej laureatką została Jadwiga Nowakowska, dziennikarka i reżyserka.

Natomiast publiczność za najciekawszy obraz tegorocznej edycji uznała film „Antoni Patek – patriota i zegarmistrz” w reżyserii Krzysztofa Paluszyńskiego.

ZFF „Spotkania z historią” to jest jedyne w Polsce wydarzenie prezentujące najnowsze filmy dokumentalne o tematyce historycznej. Organizują go wspólnie od kilkunastu lat Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Miasto Zamość, Redakcja Audycji Historycznych Telewizji Polskiej S.A.

Redakcja Dziennika Wschodniego była jednym z medialnych patronów wydarzenia.