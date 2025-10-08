Kto żyw, pije sok z buraka. Wszyscy mają jeden, ważny cel

Po raz pierwszy w ramach #azbadajto w Zamościu zachęcano do badań profilaktycznych dwa lata temu. Akcja jest realizowana również w październiku tego roku. Organizatorami są Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki i. Papieża Jana Pawła II, Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, Stowarzyszenie Klub Kobiet po Leczeniu raka Piersi Zamojskie Amazonki, a także Miasto Zamość.

W poprzednich latach do regularnego badania kobiety i mężczyzn zachęcano na różne sposoby. Tym razem służyć ma temu challenge polegający na tym, że kolejne, powszechnie znane osoby piją sok z buraka wypowiadając hasło "A zbadaj to. A zróbmy to razem". Filmiki uwieczniające te wyzwania są zamieszczane w siebi, a uczestnicy nominują do udziału kolejne osoby.

Pełęn witamin, zdrowy sok pił już prezydent Zamościa i jego zastępcy, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy szpitali, także personel medyczny, artyści itd.

Zwieńczeniem prowadzonych od dwóch tygodni działań ma być planowany na sobotę (11 października) na Rynku Wielkim w Zamościu piknik prozdrowotny.

Wydarzenie wystartuje w samo południe. W programie m.in. spotkania ze specjalistami, np. hematologiem, lekarzem pierwszego kontaktu, psychologiem, poza tym zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne, możliwość wyrobienia karty EKUZ, nauka pierwszej pomocy oraz samobadania piersi i jąder, także quiz wiedzy o profilaktyce, bieg „Z jajem po zdrowie”, koncert zespołu ShowMen Szopinek, a także dużo ruchu, aktywności i zabawy dla wszystkich.

Wstęp jest wolny dla wszystkich zainteresowanych.