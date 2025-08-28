Potańcówka na koniec wakacji. Impreza w amerykańskim stylu

Impreza z w rytmie amerykańskiej muzyki lat 50. ma się rozpocząć w sobotę o godz. 20 na placu przed ZDK (ul. Partyzantów 13). Do tańca zagra zespół Blueberry Hill.

"To prawdziwi specjaliści od muzyki amerykańskiej lat 50. W ich repertuarze znajdują się klasyczne utwory rock’n’rollowe, swingowe, country western oraz rytmy bluesowe, które przenoszą słuchaczy w niepowtarzalny klimat złotej ery muzyki rozrywkowej" - zachęcają organizatorzy, zapraszając do wspólnej zabawy w sobotni wieczór.

Blueberry Hill to zespół koncertujący od lat. Artyści mają też na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Byli m.in. półfinalistami X edycji telwizyjnego programu „Mam Talent”. W 2017 roku zdobyli również nagrodę specjalną na Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona.

Udział w zabawie z nimi przy ZDK jest bezpłatny. ZDK zachęca, by uczestnicy przygotowali dla siebie stroje nawiązujące do epoki muzycznej, w której charakterze odbędzie się impreza.